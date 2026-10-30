Campionati Europei Majorette: spettacolo e folklore nelle prime due giornate

Sono state intense le prime due giornate dei Campionati Europei Majorette al Pala Gianni Asti di Torino, con l’organizzazione della Federazione Italiana Twirling e Majorette presieduta da Gianfranco Porqueddu . Il prologo, in stile e accattivante, è stato quello della Cerimonia d’apertura dell’evento che coinvolge 1095 atlete/i e 13 Nazioni. Interventi apprezzati quelli del presidente Porqueddu, dell’assessore della Regione Piemonte Andrea Tronzano , dell’assessore allo sport del comune di Torino, Domenico Carretta e del dirigente della Federazione Internazionale (IBTF) che ha dichiarato aperti i Campionati. Sinergie perfette, come più volte sottolineato, tra la FITW e le Istituzioni (Regione e Comune) a conferma di quanto eventi come questo siano utili anche per la trasmissione dell’immagine di Torino e del Piemonte nel mondo, con le ricadute economiche e turistiche che generano.

L’impegno e la qualità sono premianti e così Torino e la FITW continuano ad essere un punto di riferimento per queste discipline che abbinano al colore e al folklore la qualità del gesto tecnico. Per i protagonisti di campo si è trattato di una vera e propria festa, con la partecipazione attiva dei componenti delle diverse delegazioni. Le musiche e le coreografie, preparate con cura, hanno esaltato il quadro d’insieme. Le categorie in gara hanno visto performance di coppia e di squadra sia con i giovani (Juvenile, Youth e Junior) che i più esperti (Senior).

Domani si prosegue, con un programma ricco che prenderà il via alle 9. Biglietteria ancora aperta online sul circuito ciaotickets. Lo sarà anche domenica, giornata conclusiva. Domani sera alle 19,15 le prime 13 premiazioni, domenica le ultime venti a partire dalle 18. Nell’arco delle quattro giornate si assegneranno 33 titoli: «Tutto è partito e procede nel migliore dei modi – sottolinea la direttrice di gara Sabrina Prade -. L’occasione è importante per dare visibilità al settore e renderlo sempre più professionale».

«La Federazione non intende snaturare o trasformare le majorette – dicono i suoi massimi dirigenti -. Oltre alla valenza sportiva ed agonistica intende portare avanti programmi e progetti di promozione sportiva, organizzando attività non agonistiche come laboratori e percorsi formativi riconosciuti dall'ordinamento sportivo, raduni, festival e kermesse che possono mettere in risalto anche l'aspetto ludico e spettacolare di questo bellissimo movimento sportivo. Lo stesso sta trovando evoluzione e rigenerazione sia a livello nazionale che internazionale attraverso le progettualità della Fitw in Italia e l'IBTF nel panorama mondiale».

La prima medaglia d’oro è andata alla Croazia, Paese più rappresentato con 286 atlete/i, nella categoria Senior Parade Corps. Croazia che si è ripetuta ieri nel Marching Drill Corps Junior, davanti a Repubblica Ceca e Polonia. Repubblica Ceca sul gradino più alto del podio nella specialità Parade Corps Junior. Terzo posto per l’Italia, con le senesi della Società Genesis. Croazia, come da previsioni della vigilia, prima anche nel Parade Corps Juvenile Team. Bronzo per le azzurre con la Società Pomezia Terme. Anche ieri le note dominanti sono state la gioia e il sorriso, con la possibilità di mettersi in luce in un contesto così importante e avvolgente come il Pala Gianni Asti. Molte le coreografie studiate dai diversi Paesi in gara, con opere spesso artistiche capaci di valorizzare i differenti tipi di esercizi. La complicità è d’obbligo, con alcuni casi di presenza familiare, mamma e figlia, nella stessa giornata di gare. Emozioni dunque a non finire.



