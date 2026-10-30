Reale Mutua Torino '81 Iren: comincia la stagione!
Domani al Palazzo del Nuoto la formazione gialloblù inaugura la regular season sfidando il Lavagna 90, in un esordio che segna anche la prima gara ufficiale di Ivan Vuksanovic da tecnico. I gialloblù arrivano al debutto forti del lavoro svolto in preparazione e puntano a iniziare con il piede giusto
Inizia il campionato di Serie A2 e questo sabato ci sarà l'esordio di Ivan Vuksanovic sulla panchina gialloblù. Per la prima giornata di regular season la Reale Mutua Torino '81 Iren sfiderà il Lavagna 90 al Palazzo del Nuoto di Torino.
Le parole del tecnico Ivan Vuksanovic: «La prima partita della stagione è sempre un momento importante. Ci aspettiamo molto da noi stessi e sappiamo di affrontare una squadra organizzata, disciplinata e veloce in transizione. Abbiamo lavorato molto bene durante la preparazione e sono convinto che affronteremo il Lavagna con la massima prudenza, ma soprattutto con la consapevolezza delle nostre qualità e delle nostre capacità».
La partita si disputerà sabato 31 ottobre alle ore 19:00 presso il Palazzo del Nuoto di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Torino81live" a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.
PRIMA GIORNATA DI SERIE A2M
Futurenergy R.N. Sori - NC Monza
Vela Nuoto Ancona - Waterpolo Milano Metanopoli
Borgosesia R.N. Arenzano - AGN Energia Bogliasco 1951
CS Plebiscito Padova - R.N. Camogli
R.N. Florentia - Piacenza Pallanuoto 2018
Reale Mutua Torino '81 Iren - Lavagna 90
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