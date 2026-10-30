Reale Mutua Torino '81 Iren: comincia la stagione!

Le parole del tecnico Ivan Vuksanovic: «La prima partita della stagione è sempre un momento importante. Ci aspettiamo molto da noi stessi e sappiamo di affrontare una squadra organizzata, disciplinata e veloce in transizione. Abbiamo lavorato molto bene durante la preparazione e sono convinto che affronteremo il Lavagna con la massima prudenza, ma soprattutto con la consapevolezza delle nostre qualità e delle nostre capacità».

La partita si disputerà sabato 31 ottobre alle ore 19:00 presso il Palazzo del Nuoto di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Torino81live" a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

PRIMA GIORNATA DI SERIE A2M

Futurenergy R.N. Sori - NC Monza

Vela Nuoto Ancona - Waterpolo Milano Metanopoli

Borgosesia R.N. Arenzano - AGN Energia Bogliasco 1951

CS Plebiscito Padova - R.N. Camogli

R.N. Florentia - Piacenza Pallanuoto 2018

Reale Mutua Torino '81 Iren - Lavagna 90