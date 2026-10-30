La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna al PalaFenera: sfida alla Uyba nella notte di Halloween

Dolcetto o scherzetto? Halloween in campo per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, impegnata domani, sabato 31 ottobre, nell’anticipo della sesta giornata della LVF A1 Fineco contro la Laica Cioccolato Uyba. Fischio d’inizio alle ore 20,30, con diretta in chiaro prima su RaiPlay e dalle ore 21,15 circa su Rai Sport.

La partita segna il ritorno al PalaFenera a tre settimane dall’unica gara finora giocata nel palazzetto chierese. Da allora le biancoblù hanno prima ceduto 0-3 a Conegliano al Pala Gianni Asti, quindi vinto con due convincenti 0-3 le trasferte con Cuneo e Talmassons. I segnali di crescita ci sono: l’obiettivo è confermarli e magari fare un ulteriore passettino avanti, cercando anche di trarre il massimo in termini di classifica dal doppio turno casalingo con Busto e, sabato 7 novembre, Vallefoglia.

Le bustocche, per contro, complice un durissimo calendario, hanno fin qui raccolto meno di quanto avrebbero meritato e hanno fatto punti soltanto in casa. Saranno dunque più che mai determinate per invertire la tendenza e sbloccarsi in trasferta.

I precedenti fra i due club sono in tutto 21, con 12 successi a 9 a favore di Chieri. Due le ex: Ilaria Spirito e Katja Eckl.