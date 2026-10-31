Granfondo Fenix Bra Bra Specialized 2027, al via una nuova era

La Bra Bra riparte, guarda avanti e rilancia la sua sfida. Domenica 16 maggio 2027 la Granfondo Fenix Bra Bra Specialized tornerà protagonista sulle strade del Piemonte con la sua 34ª edizione, inaugurando una nuova stagione per una manifestazione che ha saputo conquistare, in oltre tre decenni di storia, un posto di primo piano tra le grandi classiche del ciclismo amatoriale italiano.

Un appuntamento che non vuole soltanto confermare il proprio prestigio, ma ambisce a rafforzarlo, rinnovando la propria identità e ampliando progressivamente il proprio orizzonte anche oltre i confini nazionali. L'obiettivo è chiaro: confermare la Bra Bra tra le regine delle granfondo italiane, valorizzandone la tradizione e costruendo nuove opportunità di crescita sportiva, turistica e internazionale.

Una nuova guida per scrivere il futuro della Fenix Bra Bra Specialized

La 34ª edizione segnerà l'avvio di una nuova fase organizzativa. Alla guida della manifestazione ci sarà un nuovo comitato organizzatore assieme al nucleo organizzativo storico che resterà parte integrante del progetto, affiancato da nuove competenze, energie e realtà del territorio. Un percorso condiviso che punta a coniugare esperienza e innovazione, rafforzare la struttura dell'evento e costruire una manifestazione sempre più moderna, attrattiva e capace di coinvolgere un pubblico internazionale.

La Fenix Bra Bra Specializedsi prepara così a una nuova stagione, con la consapevolezza del proprio patrimonio e la determinazione di chi vuole guardare al futuro. Perché una grande classica non vive soltanto della sua storia: si rinnova, evolve e continua a conquistare nuove generazioni di appassionati.

Nuova partenza, nuovi percorsi: le colline patrimonio UNESCO saranno ancora protagoniste

Le novità della Fenix Bra Bra Specialized 2027 partiranno dal cuore stesso della manifestazione: nuova sede di partenza e arrivo, percorso ridisegnato e una formula rinnovata , pensata per esaltare ancora di più il fascino e le peculiarità di un territorio straordinario.

Le strade che attraversano le colline delle Langhe Monferrato e Roero, riconosciute dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale per i loro paesaggi vitivinicoli, continueranno a rappresentare l'anima autentica della manifestazione. Un patrimonio di bellezza, cultura, tradizioni e sapori che rende ogni chilometro un'esperienza unica, capace di andare ben oltre la dimensione agonistica.

Il nuovo progetto nasce con una visione di lungo periodo: una formula destinata ad accompagnare la Bra Bra anche nelle prossime edizioni, consolidandone l'identità e offrendo ai partecipanti nuove prospettive per vivere le colline piemontesi in sella alla propria bicicletta.

I dettagli delle novità, a partire dalle nuove sedi e dai tracciati, saranno svelati prossimamente. L'attesa è già parte di una ripartenza che promette di lasciare il segno.

Un intero weekend dedicato alla passione per lo sport

La Fenix Bra Bra Specialized 2027 non sarà soltanto una granfondo, ma un grande contenitore di eventi capace di coinvolgere atleti, famiglie, accompagnatori, appassionati e visitatori per un intero fine settimana.

Il programma prenderà il via sabato 15 maggio con iniziative pensate per dare spazio a tutte le anime del ciclismo e dello sport: Bra Bra Baby , spazio ai giovanissimi campioni di domani, Race Village Fest , il cuore pulsante del weekend con la presentazione dei team e Bra Bra Gravel Experience , un appuntamento dedicato agli amanti dell'off road, pronti a esplorare il territorio attraverso una dimensione diversa del ciclismo, tra strade sterrate, natura e avventura.

Domenica 16 maggio sarà il momento delle grandi sfide e delle nuove esperienze.

Accanto alla Granfondo e alla Mediofondo , la grande novità sarà la Bra Bra Ride , la nuova proposta cicloturistica dedicata a chi desidera pedalare in compagnia, condividere la strada con gli amici e godersi la bellezza del paesaggio senza l'assillo del cronometro. Un invito aperto a chi considera la bicicletta non soltanto uno strumento di prestazione, ma anche un'occasione di scoperta, benessere e convivialità.

A completare il programma ci sarà la Bra Bra Running Fun , l'appuntamento podistico aperto a chi ama correre o preferisce semplicemente camminare, vivendo il territorio braidese attraverso il movimento e il contatto diretto con il paesaggio.

Un'offerta articolata e trasversale, che amplia il pubblico della manifestazione e rafforza il legame tra sport, comunità e territorio.

Il conto alla rovescia è iniziato

La 34ª edizione della Granfondo Fenix Bra Bra Specialized si prepara dunque a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia. Una ripartenza nel segno della continuità e del rinnovamento, con una squadra organizzativa ampliata e con nuove idee, competenze ed entusiasmo per restituire alla manifestazione tutto il suo potenziale.

L'appuntamento è per il 16 maggio 2027. La Granfondo Fenix Bra Bra Specialized riparte dalle sue radici per pedalare verso il futuro. E le grandi emozioni sono appena cominciate.