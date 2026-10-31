Apple Run da record: a Cavour attesi 1.260 runner

Saranno 1260 i runner che prenderanno parte all’edizione numero 19 della Apple Run, in programma domenica 1° novembre 2026 a Cavour (Torino). «Per motivi di sicurezza non potevamo accettarne di più», commenta Marco Isoardi, organizzatore della manifestazione con Mauro Riba e Martina Mercol.

La partenza è fissata per le 10 in piazza Marconi. Il percorso di 10 km è quello tradizionale, su due giri e arrivo nella stessa piazza. «In occasione della nuova certificazione Fidal del tracciato – spiega Mauro Riba, responsabile tecnico della gara – abbiamo spostato di qualche decina di metri partenza e arrivo, in modo da garantire agli atleti un avvio più sicuro e offrire al pubblico una conclusione più spettacolare».

L’edizione 2025 era stata dominata dagli atleti keniani, con le vittorie di Jacobs Kesghei in campo maschile in 29’11 (record della corsa) e di Mercy Jebichii tra le donne: 35’31”, oltre tre minuti dal primato dell’etiope Tegeng Adissalem Belay che risale al 2022.

Keniani sono anche i favoriti di quest’anno: Naason Kipkorir Cheruyot, che ha un personale sulla distanza di 28’50”, e Kelvin Karyuki Cachaga, che ha corso in 29’22. Tra gli iscritti, sono accreditati di tempi sotto i 30 minuti anche il marocchino dell’Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo Ezzouhti Abdelkarim e gli italiani Francesco Breusa, Emanuele Santelli (entrambi Battaglio Cus Torino), Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo) e Diego Yon (Atletica Pont Donnas).

Tra le donne, le migliori iscritte sono la campionessa regionale Silvia Zampaglione (Battaglio Cus Torino), Adele Roatta (Bracco Atletica), Laura Restagno Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Arianna Dentis (Atletica Saluzzo).

La gara sarà valida per il circuito CorriPiemonte 2026.

Apple Run è il prologo di Tuttomele, la fiera che si aprirà il 7 novembre con oltre 300 stand dedicati al meglio della produzione frutticola nazionale. Non a caso, ogni concorrente riceverà nel pacco gara un omaggio di 8 chili di mele.



