Hitball, primi bilanci per i campionati di B1 e B2

Le prime settimane dei campionati di B1 e B2 hanno già offerto diversi spunti, tra risultati sorprendenti, prestazioni individuali e sfide combattute. Tra gli aspetti emersi nell'analisi di Hitball News&More, spiccano la doppietta degli Skunk Milano e le vittorie al fotofinish dei Krakens Chivasso.

B1: MILANO FA 2/2, SCHIAROLI E I DRACARYS SCHIANTANO I DECEPTICON

Va avanti la B1, con 5 partite giocate nelle scorse 2 settimane. Gli Hammers iniziano col piede giusto: vincono contro gli Hitbusters trascinati dai 23 punti di Lo Monaco, 74-60. La squadra di Coletta porta solo 2 giocatori in doppia cifra (Vitale 18, Gasbarroni 13).

Gli Skunk Milano non sbagliano, vittorie contro i Torino Warriors e i Meatballs tra le mura casalinghe (102-88 e 112-103). I Warriors hanno dovuto giocare senza cambi, e un super Solinas da 37 punti non è bastato. A trascinare gli Skunk è il loro trio composto da Tommasina, Gladiali e Colombo, rispettivamente 50, 46 e 37 punti in 2 partite per loro.

Meatballs invece vittoriosi in casa dei Driphit, nonostante i 26 di Brossa, in una partita dal finale incredibile. Parziale di 12-0 dei padroni di casa che la portano sul +8, al quale i Meatballs rispondono con un 10-0, quindi 68-70 al fischio finale. In due partite Ossai 45 e Taglianetti 44, e in entrambi i match Guerra è stato votato miglior difensore della squadra.

Infine si è giocata Dracarys Chivasso - Decepticon. I gialloneri hanno vinto grazie ad uno straordinario Marco Schiaroli, autore di 21 hit, di cui 7 triple, per un totale di 49 punti. I colpi del 7 dei Dracarys, hanno vanificato i 23 del solito Armanno, e le giocate di Cavaglià, mvp miglior difensore dei suoi. 106-82.

I prossimi due incontri vedranno ancora in campo la squadra di Chivasso, prima contro gli Hitbusters, poi gli Hit Bulls, al loro esordio stagionale.

B2: KRAKENS DA ARITMIA, GLI HOMELESS NON DELUDONO

La Serie B2 2026/27 di Hit Ball comincia a entrare nel vivo e le prime giornate stanno già regalando risultati sorprendenti, sfide combattute e prestazioni individuali di grande livello.

A prendersi la scena sono soprattutto i Krakens Chivasso, attualmente primi con 6 punti dopo due partite. La formazione chivassese ha esordito superando i Purple Hit per 103-102, al termine di un incontro estremamente equilibrato, deciso da un solo punto. Ancora più sofferta la seconda vittoria contro i Monstars, battuti 101-99 dopo una sfida nella quale i Krakens sembravano aver preso il controllo, prima del tentativo di rimonta degli avversari. In entrambi i casi i due maggiori marcatori della squadra sono stati Capomolla e Signorini. Due successi per appena tre punti complessivi di scarto, che testimoniano la capacità dei chivassesi di imporsi anche nelle situazioni più delicate. Come evidenziato anche da Hitball News&More, resta però da valutare la tenuta difensiva della squadra, che ha incassato 201 punti in appena due incontri.

Tra le squadre più convincenti di questo avvio troviamo anche gli Homeless, protagonisti di un netto 127-76 contro i Nomadi Venaria. Dopo una prima fase relativamente equilibrata, gli Homeless hanno progressivamente aumentato il vantaggio, lasciando sempre meno spazio agli avversari. A colpire è stata soprattutto la distribuzione dei punti, con quattro giocatori che ne hanno fatti almeno 20. Una prestazione corale che conferma il potenziale di una squadra che vuole lottare fino alla fine per le posizioni più alte.

Nonostante la sconfitta all'esordio, i Purple Hit hanno saputo reagire immediatamente, travolgendo i Monstars con un netto 116-73. Gli orbassanesi hanno dominato il loro secondo incontro, costruendo un vantaggio progressivamente sempre più ampio. Il grande protagonista è stato senza dubbio Alessandro Bruno, autore di 103 punti nelle prime due partite.

Situazione più complicata per i Monstars, ancora fermi a zero punti dopo due sconfitte. Se contro i Purple Hit il divario è stato particolarmente pesante, contro i Krakens la squadra ha dimostrato di poter competere fino all'ultimo, sfiorando una rimonta che avrebbe potuto cambiare il risultato.

Primi tre punti, invece, per i Nomadi Venaria, che dopo la sconfitta inaugurale contro i Valhalla sono riusciti a superare i Delirium Consulum per 68-60. Una partita combattuta, nella quale i Nomadi hanno inizialmente costruito un buon vantaggio, prima di subire il ritorno degli avversari e trovare l'allungo decisivo nel finale. La successiva e pesante sconfitta contro gli Homeless ha però frenato l'entusiasmo dei Nomadi, che restano a quota 3 punti dopo tre incontri.

La classifica vede dunque i Krakens Chivasso al comando con 6 punti, seguiti da Homeless, Valhalla, Purple Hit e Nomadi Venaria a quota 3, anche se con un numero diverso di partite disputate. Ancora a zero Atletico Boomers, Golden Hunters e Spartak, che devono però fare il loro esordio, oltre a Delirium Consulum e Monstars.