Pallapugno: con lo spareggio di Serie C2 si chiude la stagione 2026

 
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Pubblicato il 31.10.2026, 19:06

2 min

SERIE A Banca d’Alba
ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA

SERIE B
PRODEO CHIUSAVECCHIA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE B
Prodeo Chiusavecchia e Speb promosse in Serie A

SERIE C1
RICCA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE C1
Ricca promosso in Serie B

SERIE C2 - Spareggio finale
Monastero Dronero-Pro Spigno 11-4
MONASTERO DRONERO VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE C2
Monastero Dronero promosso in Serie C1

FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA

UNDER 21
BUBBIO VINCE IL CAMPIONATO UNDER 21

ALLIEVI
SPEB VINCE IL CAMPIONATO ALLIEVI

ESORDIENTI
RICCA VINCE IL CAMPIONATO ESORDIENTI

PULCINI
SAN LEONARDO VINCE IL CAMPIONATO PULCINI

PROMOZIONALI
RICCA A VINCE IL CAMPIONATO PROMOZIONALI

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