Pallapugno: con lo spareggio di Serie C2 si chiude la stagione 2026
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SERIE A Banca d’Alba
ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA
SERIE B
PRODEO CHIUSAVECCHIA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE B
Prodeo Chiusavecchia e Speb promosse in Serie A
SERIE C1
RICCA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE C1
Ricca promosso in Serie B
SERIE C2 - Spareggio finale
Monastero Dronero-Pro Spigno 11-4
MONASTERO DRONERO VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE C2
Monastero Dronero promosso in Serie C1
FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA
UNDER 21
BUBBIO VINCE IL CAMPIONATO UNDER 21
ALLIEVI
SPEB VINCE IL CAMPIONATO ALLIEVI
ESORDIENTI
RICCA VINCE IL CAMPIONATO ESORDIENTI
PULCINI
SAN LEONARDO VINCE IL CAMPIONATO PULCINI
PROMOZIONALI
RICCA A VINCE IL CAMPIONATO PROMOZIONALI
ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA
SERIE B
PRODEO CHIUSAVECCHIA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE B
Prodeo Chiusavecchia e Speb promosse in Serie A
SERIE C1
RICCA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE C1
Ricca promosso in Serie B
SERIE C2 - Spareggio finale
Monastero Dronero-Pro Spigno 11-4
MONASTERO DRONERO VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE C2
Monastero Dronero promosso in Serie C1
FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA
UNDER 21
BUBBIO VINCE IL CAMPIONATO UNDER 21
ALLIEVI
SPEB VINCE IL CAMPIONATO ALLIEVI
ESORDIENTI
RICCA VINCE IL CAMPIONATO ESORDIENTI
PULCINI
SAN LEONARDO VINCE IL CAMPIONATO PULCINI
PROMOZIONALI
RICCA A VINCE IL CAMPIONATO PROMOZIONALI
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