Europei Majorette, emozioni e spettacolo al Pala Gianni Asti

Con la terza giornata di gare i Campionati Europei Majorette sono entrati nella loro fase più calda ed emozionante, anche più aderente all’immagine classica della specialità, diventata parte della Federazione Italiana Twirling ormai da tre stagioni. La mattinata al Pala Gianni Asti è stata riservata alle fasi preliminari di alcune specialità, tra cui “Traditional Pompomps” Corps Juvenile, Corps Senior e Corps Junior.

Nel pomeriggio e in serata sono stati assegnati nove titoli. L’Italia e i suoi specialisti hanno esaltato la platea, in particolare centrando l’argento nello Showtwirl accessories duet Youth, con Larosa/Ganini, superati solo dalla coppia olandese Zweers/Van Dijk. Nella categoria Senior della stessa disciplina a salire sul gradino più alto del podio è stata la Francia con Folio/Gonzalez. Seconda piazza per la Croazia e terza per un altro duo transalpino, Ayed/Gazzoli. Tra gli Junior dominio della Norvegia che ha piazzato sul primo e secondo gradino del podio rispettivamente Vaga/Wilkins e Ferkingstad/Vabeno. Croazia al terzo posto, a conferma della versatilità dei suoi rappresentanti, con Varga e Bedic.

Nel Parade Corps Senior Inghilterra davanti a tutti gli avversari, comprese Croazia e Slovenia, nell’ordine. Italia d’argento anche nel Marching Drills Corps Senior, alle spalle della Francia e davanti alla Repubblica Ceca. Bronzo tricolore, invece, nel Parade Corps Juvenile.

Domani si riparte alle ore 9 con una sequenza di 20 gare e altrettanti titoli (premiazioni alle 18), prima della cerimonia di chiusura. Spettacolo ancora una volta assicurato e occasione unica (biglietteria ancora aperta sul circuito Ciaotickets) per vedere all’opera i big continentali e ovviamente azzurri delle varie specialità in gara.

La crescita del settore è tangibile e destinata a proseguire.