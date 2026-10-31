Dodecarun, Matteo Lovera conquista la Ivery Vertical Run

Matteo Lovera , ex ciclista di categoria Elite e tesserato da poche settimane con l’Atletica Saluzzo, ha vinto nettamente la terza edizione della Ivery Vertical a Pont Saint Martin, diciottesima tappa del circuito Dodecarun . Lovera, nella cronoscalata di 3,175 chilometri che ha portato gli atleti alla frazione Ivery (300 metri di dislivello) ha chiuso in 17’48”, staccando di quasi un minuto il valsesiano Andrea Mersi .

«Un percorso impegnativo ma bellissimo – ha commentato il vincitore – Corro da poco e preferisco le gare in salite e prove lunghe, ma su questo tracciato corto e spettacolare mi sono divertito. Ne valeva davvero la pena».

In campo femminile successo agevole per Chiara Giovando (Pegarun-Pegacross), che con il tempo di 20’49” ha migliorato il record della corsa. «L’anno scorso ero arrivata terza, ma avevo speso troppo nella fase iniziale – ha ricordato - Questa è una gara dove distribuire le forze non è facile, se non conosci il tracciato. Quest’anno ho distribuito meglio. Ho voluto tornare perché la gara è dura ma molto bella: un percorso breve dove trovi di tutto, dall’asfalto alle salite nei boschi».

Erano presenti anche i leader della classifica Dodecarun, che resta immutata. Massimo Bono (19esimo al traguardo) mantiene la testa nonostante la sconfitta subita dagli immediati inseguitori Giuliano Caresio (17esimo) e Luca Laratore (undicesimo). In campo femminile sempre più solido il primato dell’astigiana Nadia Chiabrera, sesta ad Ivery.

Domenica prossima 19esima e terzultima tappa del circuito. Si corre a Borgosesia (VC), con il cross del Memorial Mario Frova.

Ordine d’arrivo

Uomini. 1. Matteo Lovera (Atletica Saluzzo) 17’48”; 2. Mersi (GSA Valsesia) 18’47”; 3. Giachino (Runcard) 19’20”; 4. Bernabè (Atletica Monterosa) 19’36”; 5. Nicco (Pont-Saint-Martin) 19’55”; 6. Bracco (Gran Paradiso Valle Orco) 20’42”; 7.. Vacchiero Salet (Atletica Monterosa Fogu Arnad) 21’24”; 8. Mussatti (Pont-Saint-Martin) 21’28”; 9. Vega Moreschi (Trail Running Torino) 21’39”; 10. Laratore (Roata Chiusani) 21’43”.

Donne. 1. Chiara Giovando (Pegarun - Pegacross) 20’49”, 2. Rosa (Pont-Saint-Martin) 22’00”, 3. Savant Levra (Gran Paradiso Valle Orco) 22’36”, 4. Spadafora (Pont-Saint-Martin) 24’14”, 5. Feo (G.S.A. Valsesia) 24’17”, 6. Chiabrera (Brancaleone Asti) 24’37”, 7. Domatti (Runcard) 25’35”, 8. Leonardo (Ollomont) 25’44”, 9. Laino (Brancaleone Asti) 26’03”, 10. Giovine (Brancaleone Asti) 26’55”

Questa la classifica del circuito Dodecarun dopo 18 prove

Uomini. Massimo Bono (Robbiese) 614, 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 596, 3. Laratore (Roata Chiusani) 580, 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 446, 5. Zamuner (Atl. Santhià) 321, 6. Aimar (Atl. Pinerolo) 309, 7. Agoglia (Brancaleone Asti) 298, 8. Chiabrera (Brancaleone Asti) 260, 9. Castellino (Roata Chiusani) 242, 10. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 230, 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212, 12. Murgia (Bio Correndo Avis) 210, 13. Molinari (Trinese) 200, 14. Galati (Atl. Novese) 186, 15. Demetri (Atl. Alessandria) 159, 16. Zanotti (Atl. Pinerolo) 153, 17. Salavastru (Brancaleone Asti) 153, 18. Martignetti (Bio Correndo Avis) 140, 19. Magagna (Atl. Alessandria) 140, 20. Barbieri (Atl. Serravallese) 131. Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 733 punti, 2. Laino (Brancaleone Asti) 628, 3. Cavalieri (Sisport) 532, 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 529, 5. Di Salvo (Roata Chiusani) 490, 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 453, 7. Sulis (Brancaleone Asti) 391, 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 316, 9. Villabruna (Trinese) 284, 10. Azeroual (Atl. Alessandria) 271, 11. Giusto (Atl. Pinerolo) 225, 12. Giovine (Brancaleone Asti) 221, 13. Marchisa (Atl. Alessandria) 185, 14. Spadafora (Pont-Saint-Martin) 158, 15. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 138, 16. Lenti (Frecce Bianche) 137, 17. Brunchi (Brancaleone Asti) 128, 18. Bruno (Runcard) 124, 19. Albertone (Olimpia Runners) 85, 20. Carchedi (Brancaleone Asti) 70.