Reale Mutua Torino ’81 Iren, esordio vincente: battuto il Lavagna 90 per 20-16
I gialloblù di Vuksanovic conquistano i primi tre punti stagionali, imponendosi in casa dopo aver condotto il match fin dalle prime battute
Buona la prima per la Reale Mutua Torino ’81 che vince all’esordio 20-16 contro il Lavagna. I ragazzi di Vuksanovic comandano il match dai primi minuti di gioco e riescono a prendere un buon largo fino al terzo tempo. Nell’ultima frazione di gioco liguri reagiscono con orgoglio, ma i gialloblù riescono a conquistare i primi tre punti della stagione.
LA PARTITA
Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren si porta avanti con la rete di Ettore Novara, gli ospiti reagiscono con Magistrini, ma è lo stesso Ettore Novara a fare il 2-1. I ragazzi di Vuksanovic allungano con le reti di Falaschi e Lisica per il 4-1, ma il Lavagna segna la rete del -2 con Capodieci. I gialloblù continuano ad attaccare e trovano il 6-2 con le reti di Costa e Colombo. Il Lavagna accorcia sul 6-3 con Gandini allo scadere della prima frazione di gioco. Si rientra in acqua con i ragazzi di Risso che si portano sul -1 con le reti di Vittori e Barrile in superiorità numerica, ma la Reale Mutua Torino ’81 Iren reagisce e aumenta il proprio vantaggio con le reti di Paletti, Lisica, Tononi e Costa per il 10-5.
Al cambio vasca Ettore Novara allunga sul +6, ma il Lavagna segna con Magistrini e Gandini per l’11-7. I gialloblù reagiscono con Colombo, ma è ancora l’ex della gara Gandini ad accorciare sul 12-9 grazie ad una doppietta. I ragazzi di Ivan Vuksanovic reagiscono con Lisica, Tononi e Costa per il 15-9, Santarelli risponde con il 15-10, ma Tononi non ci sta e allunga sul +6. Si entra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e il Lavagna prova a rialzare la testa con le reti di Vittori, Barrile, Santarelli e Biallo per il 16-14, la Torino ’81 risponde con Ettore Novara, ma sono ancora i ragazzi di Risso a trovare il -2 con Barrile. I gialloblù, con forza, reagiscono e aumentano il vantaggio con Tononi e Paletti in superiorità numerica. I liguri segnano il gol del 19-16 con Gandini, ma è ancora Ettore Novara, autore di 5 reti, a trovare la rete finale del 20-16.
LE ANALISI
Le parole di Ivan Vuksanovic al termine dell’incontro. «Sono soddisfatto del risultato, ma dobbiamo ancora migliorare tanto sotto tutti gli aspetti, soprattutto nella fase difensiva. Insisterò nelle prossime partite sulla solidità e sull’organizzazione difensiva in modo da concedere meno agli avversari e mantenere maggiore equilibrio durante tutta la partita».
IL TABELLINO
REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – MOBILPESCA LAVAGNA 20-16
Parziali (6-3; 4-2; 6-5; 4-6)
REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 3, Falaschi 1, Tononi 4, Coccia, Ermondi, Costa 3, E. Novara 5, Paletti 2, G. Novara, Aichino, Colombo 2, Romanazzi, Romeo, Volpe. All. Vuksanovic
MOBILPESCA LAVAGNA: Gabutti, Botto, Gandini 5, Pedroni, Capodieci 1, Barrile 3, Biallo 1, Vittori 2, Luce, Recagno, Vario, Magistrini 2, Giambruno, Santarelli 2, Fulgoni. All. Risso
GLI ARBITRI: VISCONTI - MARRONE
LE NOTE: Usciti per limite di falli Aichino (T) nel terzo tempo, Santarelli (L), Paletti (T) e Barrile (L) nel quarto tempo. Ammonito il tecnico Risso (L) per proteste nel terzo tempo. Ammonito il tecnico Vuksanovic (T) per proteste nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 7/16 + un rigore e Mobilpesca Lavagna 5/14 + 2 rigori.
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