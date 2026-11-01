Fiöi Cuneo Volley, sabato sera amaro per le formazioni di Serie C e Serie D

La Serie D di coach Dario Da Roit torna sconfitta per 3-0 da Torino contro il Sant’Anna Volley. Al termine della gara, il capitano Alessandro Giraudo commenta così la prestazione: «Nonostante il risultato, rimaniamo comunque positivi su come si è svolta la gara di questa sera. Adesso testa alla prossima gara di campionato Under 19, in programma mercoledì».

Un punto, invece, per la Serie C di Daniele Tomatis, che chiude sul 3-2 la sfida contro il Volley Parella Torino. Dopo essere andata sotto di due set, la formazione cuneese reagisce, conquistando il terzo e il quarto parziale, ma dovendosi infine arrendere al tie-break. A fare il punto sulla gara è il capitano Jacopo Massa: «Trasferta impegnativa ma importante per capire a che punto siamo nel nostro percorso, contro l'unica altra squadra Under 19 del campionato di Serie C. Dopo i primi due set giocati sulla falsa riga della scorsa partita con Villanova, è arrivata la reazione che serviva. Abbiamo portato la partita al tie break grazie a due ottimi set giocati con grinta e carattere. Resta l'amaro in bocca per aver avuto la possibilità addirittura di vincere la partita, ma portiamo a casa un ottimo punto che muove la classifica. Torniamo in palestra con la consapevolezza che con questa grinta e questo carattere potremo fare bene contro chiunque.»

Le formazioni biancoblù torneranno in campo sabato 7 novembre, entrambe alla Palestra PNRR di Cuneo. La Serie D ospiterà il Mercatò Alba alle 17:30, mentre la Serie C affronterà il PLB Cetip Makhymo Acqui Terme alle ore 21:00.

Tabellino Serie D

Sant’Anna Volley - Cuneo Volley 3-0

Sant’Anna Volley: Figus, Bochicchio 14, Okoukoni 2, D’Iorio 7, Diagne 11, Bettega 8, Olivero (L1). Aitalia, Andorno 5, Sgrablich 5, Stiso, Varvieri. N.e.: Bosca, De Maio (L2).

I All: Andrea Vigna Lobbia

Ricezione positiva: 50%; Attacco: 38%; Muri: 12; Ace: 5.

Cuneo Volley: Giraudo, Peiroleri 6, Dogaru 3, Chiapella 8, Grandis 6, Stefanoni 9, Campagnoli (L1). Bellucci 3, Ghibaudo, Pepino 2, Turkaj. N.e.: Milanesio, Montresori, Merola (L2).

I All: Dario Da Roit

Ricezione positiva: 50%; Attacco: 32%; Muri: 5; Ace: 2.