B2, la Igor Agil Volley si aggiudica il derby novarese contro la Issa
Vittoria esterna da tre punti per la Igor Agil Volley, che si aggiudica il derby di andata della terza giornata imponendosi con un netto 3-0
Preziosa vittoria da tre punti fuori casa. Nella terza giornata di andata di B2 la Igor Agil Volley batte la Issa Novara per 0-3.
In campo Bertini opposta a Tombolato, Ojienelo e Sella al centro, Franchini e Bocchino schiacciatori, Rigon libero (durante il match in campo anche Laneve e Maestrelli). Dopo un avvio equilibrato (4-4), è la Igor a mettere la prima freccia per il 4-7; in diagonale le Igorine fanno 7-11, ma la Issa con pazienza ricuce all'11-12. Contro parziale Igorino che vale l'11-15 e la pausa per le padrone di casa. Il secondo time out arriva quando il tabellone dice 15-22. Due errori della Issa consegnano il primo set alla Igor (18-25).
Ancora equilibrio (7-5), poi è la Issa a sorpassare e sul 10-8 Cappato richiama le sue; le padrone di casa allungano ed è 14-10, ma le Igorine sono pazienti e dopo un mega rally è 15-15. Punto a punto fino al 17-17, poi le trecatesi si fanno sentire a muro e nel contrattacco ed è 17-20 con time out Issa. Ancora festa Igorine 18-25.
Anche il terzo set è fotocopia degli altri due nella prima parte (6-6), dopo un lungo scambio è 7-9 e sul 10-13 l'allenatore della Issa richiama le sue. Scappa la Igor sul 10-16, poi fa fare tre punti alle avversarie e così Cappato richiama subito le sue; al rientro Igorine determinate e prima è 17-20, poi 18-25 e 0-3.
Issa Novara - Igor Agil Volley 0-3
Parziali (18-25; 18-25; 18-25)
Issa: Paladin, Belletti, Cristina, Banfi, Abdlahna, Ivaldi, Mancuso (L), Rosciano, Carmellino, Bizzotto, Aviglia, Peychinova, Lorenzoni, Vicario. All. Adami.
Igor: Laneve, Aimaretti, Tombolato, Franchini, Fikaj, Bertini, Marelli (L), Rigon (L), Pusterla, Bocchino, Sella, Ojienelo, Baldoni, Maestrelli. All. Cappato.
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