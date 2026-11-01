MTS Ser Santena, battuta d’arresto nel derby piemontese contro l’AF Volley Bellaidea

Si interrompe lontano dalle mura amiche la rincorsa della MTS Ser Santena , che esce sconfitta dal campo dell' AF Volley Bellaidea TO per 3-1 al termine di un derby piemontese intenso e combattuto, valido per il girone D del campionato nazionale di Serie B2 femminile. Le ragazze di Santena hanno lottato su ogni pallone per ben 107 minuti di gioco effettivo, cedendo però alla maggiore concretezza delle padrone di casa nei momenti chiave del match.

L'avvio di gara vede l'AF Volley Bellaidea aggredire subito il match, breakkando le biancoblù e chiudendo il primo set sul 25-18. La reazione d'orgoglio della MTS Ser non si fa attendere: nel secondo parziale Santena mette in mostra una pallavolo fluida e un'ottima correlazione muro-difesa, pareggiando meritatamente i conti con un netto 25-18.

L'equilibrio si spezza nuovamente nella terza frazione, dove le padrone di casa riprendono in mano le redini del gioco, complice qualche errore di troppo della squadra ospite, e scappano via chiudendo sul 25-16. Il quarto set è una vera e propria battaglia punto a punto durata ben 28 minuti, in cui Santena prova il tutto per tutto per trascinare la sfida al tie-break; l'AF Volley Bellaidea si dimostra però più lucida nelle battute finali, siglando il 25-21 che fa scorrere i titoli di coda sull'incontro.

Resta il rammarico per non aver raccolto punti al termine di una prestazione comunque generosa, ma la testa va già alla prossima sfida di campionato per riprendere subito la marcia e muovere la classifica del girone. Sfida ancora una volta torinese fra l'Mts Ser Santena contro Volley Parella.

AF VOLLEY BELLIDEA VS MTS SER SANTENA 3 - 1

Parziali (25-18, 18-25, 25-16, 25-21)

MTS SANTENA: Zapryanova, Vasca, Cadamuro, Biasin, Rocca, Rana, Marchioni, Grosso, Braccioni, Faure, Marku, Ganea, Lazzarin.

Libero: Ponassi

Allenatori: Demichelis, Romero