Apple Run, trionfo di Ezzouhti e Roatta nell’edizione dei record

È arrivato in Italia un anno fa e si è stabilito prima a Bolzano e poi da sei mesi a Mondovì. Da quel momento ha dominato molte gare del panorama di corsa su strada piemontese. Abdelkarim Ezzouhti , trentunenne marocchino tesserato per l’Atletica Mondovì – Acqua S.Bernardo, ha vinto anche la Apple Run di Cavour, classica del calendario nazionale giunta all’edizione numero 19.

Ezzouthi ha piegato la concorrenza nella seconda parte di gara. A metà dei 10 chilometri del percorso era ancora in un gruppetto di quattro atleti composto anche da Kelvin Gachaga, Naason Cheruiyot (entrambi keniani) e dal torinese del Cus Francesco Greusa.

Sul traguardo, il marocchino è arrivato da solo, in 29’27”. «Non sono del tutto soddisfatto – ha commentato dopo la gara - Avrei voluto battere il record della corsa, la pioggia mi ha rallentato». Il primato resta così al keniano Joseph Kosgei, vincitore lo scorso anno in 29’11”.

Tra le donne corsa solitaria per l'azzurra del cross Adele Roatta, cuneese della Bracco Milano, prima al traguardo in 34'13" davanti a Silvia Zampaglione e alla specialista corsa in montagna Arianna Dentis. «Ho migliorato il mio record personale - ha detto Roatta - ma sinceramente avrei sperato di fare qualcosa in più». L'atleta allenata da Gianni Crepaldi sta ritrovando la forma dopo aver perso l'intera stagione 2025 per un infortunio. «Ora sto bene - ha commentato - spero di stare abbastanza bene per essere convocata per gli Europei d cross, in dicembre a Belgrado». In gara c’era anche Elisa Brocard, tre volte alle Olimpiadi nello sci da fondo tra il 2010 e il 2018. La 42enne valdostana ha chiuso al 17esimo posto in 39’17”

Soddisfatti gli organizzatori per il record di partecipanti (1131 compresi i non competitivi) nonostante la pioggia. «Portare così tanta gente in un paese come Cavour è una soddisfazione immensa che premia la qualità del nostro lavoro», ha detto Mauro Riba, responsabile tecnico della manifestazione, organizzata dal Team Apple Run di Marco Isoardi e Martina Mercol.

RISULTATI

UOMINI. 1. Ezzouhti (Marocco/Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) 29’27”; 2. Gachaga (Kenya) 29’33”; 3. Cheruiyot (Kenya) 29’42”; 4. Breusa (Battaglio Cus Torino) 30’03”; 5. Ferrato (Atl. Saluzzo) 30’23”; 6. Santelli (Battaglio Cus Torino) 30’35”; 7. Mattio (Pod. Valle Varaita) 30’47”; 8. Hanyn (Olimpiatletica) 30’56”; 9. Giolitti (Pod. Valle Varaita) 31’03”; 10. Bagnus (Pod. Valle Varaita) 31’04”; 11. Scartazzini (Atl. Santhià) 31’04”; 12. Tagliabue (Atl. Valle Brembana) 31’06”; 13. Chiavarino (Olimpiatletica) 31’14”; 14. Crivellaro (Roata Chiusani) 31’27”; 1Fontana (Fulgor Prato Sesia) 31’48”; 16. Yon (Pont Donnas) 31’48”; 17. Bouchard (Atl. Saluzzo) 31’49”; 18. Bagnus (Pod. Valle Varaita) 31’52”; 19. Lano (Alfieri Asti) 32’02”; 20. Brustolon (Roata Chiusani) 32’08”.

DONNE. Roatta (Bracco Atletica) 34’13” 2. Zampaglione (Battaglio Cus Torino) 35’26” 3. Dentis (Atl.Saluzzo) 35’30” 4. Durante (Casone Noceto) 36’03” 5. Restagno (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) 36’05” 6. Bouchard (Atl. Saluzzo) 36’19” 7. Filiberti (Si-Sport Borgomanero) 36’32” 8. Comba (Battaglio Cus Torino) 37’07” 9. Borello (Atl. Canavesana) 37’13” 10. Vasone (Olimpiatletica) 38’02” 11. Giaccone (Borgaretto 75) 38’08” 12. Cavalieri (Sisport) 38’16” 13. Viora (Torino Road Runners) 38’43” 14. Magnino (Atl. Saluzzo) 38’50” 15. De Miglio (Avis Bra Gas) 39’02” 16. Zucalli (Pomaretto ’80) 39’11” 17. Brocard (Atl. Sandro Calvesi) 39’17” 18. El Kannoussi (Atl. Saluzzo) 39’43” 19. Viola (Avis Pavia) 40’03” 20. Di Vincenzo (Atl. Cafasse) 40’20”