Tennis, doppia sconfitta per l’USD Beinasco in Serie A2 femminile

Domenica senza acuti per le due formazioni dell’USD Tennis Beinasco impegnate in A2 femminile a squadre. La più accreditata per l’accesso ai play-off è stata sconfitta dal CT Ceriano, in trasferta, per 4-0. Nulla da fare nei tre singolari. Federica Rossi, vivaio del Beinasco, ha alzato bandiera bianca contro la valenzana Enola Chiesa, vittoriosa 6-1 6-2 in 53 minuti. Molta più battaglia invece tra Jennifer Ruggeri (Beinasco) ed Elena Malogyna, con il successo di quest’ultima fissato sul 7-5 7-5.

Il tris per la compagine lombarda è arrivato dal punto portato da Maria Aurelia Scotti contro Maria Canavese. Score finale di 6-2 6-1 per la prima. Nel doppio Malogyna e Scotti hanno realizzato il poker di giornata battendo al match tie-break, per 10-4, Ruggeri e Canavese. Domenica prossima l’USD Tennis Beinasco farà visita al CT Giotto, al comando nel girone e cercherà l’impresa.

La squadra “B” si è invece arresa in casa contro il Park Genova. Le portacolori del circolo ligure hanno fatto bottino pieno grazie alle affermazioni nei singolari di Carlota Cirez Martinez su Federica Di Sarra (6-3 6-3); di Cristiana Ferrando, ex top 200 Wta, su Marzia Paola Pieragostini (6-0 6-0); di Ginevra Parentini, nel match più lottato di giornata, su Michele Alexandra Zmau (5-7 6-1 7-5 il punteggio finale); infine del doppio Ferrando/Severi che si è imposto su quello del club piemontese, Dibenedetto/Pairone, per 6-2 6-4.

Nel prossimo turno, domenica 8 novembre, il Beinasco “B” ospiterà la Virtus Bologna.