Europei Majorette, grande spettacolo al Pala Gianni Asti: Italia protagonista sul podio

Degna conclusione, oggi, dei Campionati Europei Majorette al Pala Gianni Asti di Torino. Assegnati ben 20 dei 33 titoli in palio in totale, con gare che si sono svolte in maniera incessante (salvo la pausa pranzo) a partire dalle 9 del mattino. Tambureggianti le musiche, belle le coreografie studiate dalle 13 Nazioni partecipanti, cadenzati i ritmi di gara. Attorno alle 18 sono andate in scena le premiazioni (seconda tranche dopo quella di terza giornata ndr) con la nota comune dei sorrisi sui volti dei protagonisti. Ha caratterizzato l’intero svolgimento dei Campionati e dimostrato come lo sport rappresenti, al di là delle vittorie e delle sconfitte, un perfetto veicolo di comunicazione della parte migliore della persona.

Tra i tanti visi e sorrisi che hanno disegnato la “quattro giorni” abbiamo scelto quello della 14enne lombarda Beatrice Figini, terza nella categoria Youth della specialità “Showtwirl Accessories Solo”: «Una grande soddisfazione – ha detto al termine – salire sul podio di questi Europei. Ho iniziato a fare twirling e cimentarmi anche come majorette quando avevo nove anni, dopo aver provato molti altri sport, grazie alla nipote di un’amica di mia nonna. Ero presente a Torino anche lo scorso anno, per i Mondiali e devo dire che sono migliorata molto con lo stesso esercizio. Il segreto è stato “sentire” la gara ma averla vissuta con la giusta leggerezza. Mi sono divertita facendo miei i consigli dei tecnici, ovvero “considera il bastone come un amico”. La medaglia è frutto di passione e allenamento: “Nella mia società, la Gerenzano Twirling – ha proseguito Beatrice – mi alleno quattro volte la settimana, tre volte per tre ore e una per due ore. Twirling e Majorette mi hanno rapita nel vero senso della parola, più del nuoto, dell’equitazione, del pattinaggio su ghiaccio, del tennis e della danza, tutte discipline praticate prima di arrivare all’attuale. I prossimi obiettivi sono riconquistare una medaglia continentale e qualificarmi per i Mondiali di Twirling del 2027».

L’organizzazione si è prodigata per accogliere nel migliore dei modi le diverse delegazioni ed è riuscita nel proprio intento, anche grazie a uno staff consolidato già forte delle precedenti esperienze vissute nel 2025 (Mondiali di Twirling e Majorette, Nation Cups) e del 2022 (Mondiali di Twirling): «Siamo diventati dei punti di riferimento per la Federazione Internazionale – sottolinea il presidente FITW e Majorette Gianfranco Porqueddu – e questo ci riempie di orgoglio. Un ringraziamento particolare alla presidente dell’IBTF, Sandi Wiemers, e ai responsabili presenti in questi giorni a Torino».

«Il Pala Gianni Asti – ha detto Armando Caporgno – consigliere FITW e Majorette – si è rivelato ideale per ospitare un evento come questo. Una sorta di bomboniera con le atlete/i molto vicine/i al pubblico e agli addetti ai lavori. Tutto è perfettibile, a partire dal momento logistico, ma credo che l’evento sia piaciuto a tutti coloro che hanno contribuito a farlo, in campo e fuori. Un grazie ai volontari che hanno contribuito al successo della manifestazione. Oltre 60 gli esterni e una ventina quelli legati da tempo alla nostra Federazione».

Tornando ai risultati e allo spettacolo in pista sono piaciute le classiche prove della specialità “Traditional Pompoms Corps”. Nella categoria Juvenile successo della Repubblica Ceca, davanti a Croazia e Bulgaria. In quella Junior stessa graduatoria sul podio. In quella Senior Repubblica Ceca davanti a tutte, con Croazia e Francia nell’ordine sul podio.

La specialità Flag Baton Team ha visto salire sui gradini più alti del podio rispettivamente la Repubblica Ceca nella Categoria Juvenile, la Francia in quella Junior e la Norvegia in quella Senior. Anche nella specialità Showtwirl Accessories Corps, la Norvegia è salita in vetta nella categoria Junior. In quella Juvenile primo posto per la Croazia, che si è ripetuta in quella Senior, con l’Italia quarta. Hanno chiuso il ricco programma della giornata finale le gare della specialità Traditional Corps. Nella categoria Juvenile prima piazza per la Repubblica Ceca. Nella Junior ancora la Croazia (nazione più rappresentata con 286 elementi) sugli scudi. Così nella Senior.

L’Italia ha terminato i Campionati con una medaglia d’argento e tre di bronzo.

Torino e la Federazione Italiana Twirling e Majorette hanno vinto una nuova sfida e non è detto che si tratti dell’ultima di un percorso a dir poco virtuoso anche grazie alla collaborazione con le Istituzioni (Regione Piemonte e Città di Torino). La conclusione con la cerimonia del caso e gli interventi dei rappresentanti delle Dirigenze e Istituzioni presenti.