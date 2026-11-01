La Bertram Derthona cade a Udine e incassa la quinta sconfitta consecutiva

Il campionato della Bertram Derthona Tortona non riesce a ripartire dal PalaCarnera. I padroni di casa dell'Old Wild West Udine vincono 86-77 la sfida della sesta giornata della LBA Serie A SisalClub e i Leoni bianconeri sono costretti a registrare la quinta sconfitta di fila nel massimo torneo. Nel giorno del 71° compleanno del Derthona Basket non sono bastati 28 punti di Dante Maddox (7/8 da due, 4/6 da tre, la sua prova al tiro dal campo) a dare il regalo sperato, il +5 a terzo quarto avanzato è stato il vantaggio più consistente in una partita in cui Udine ha condotto per la maggior parte del tempo e sigillato la vittoria a partire dai quattro minuti finali con tre triple che l'hanno definitivamente allontanata.

La Partita

La Bertram cerca di imporre un ritmo forsennato ad inizio gara, sono i i due lunghi titolari Olejniczak e Gorham i più intraprendenti in attacco nella metà inaugurale della prima frazione dove entrambe le squadre segnano poco (4-8 al 5'). Udine cambia volto con un 8-0 che ribalta il punteggio un paio di minuti dopo e mantiene il vantaggio al suono della prima sirena con due canestri da fuori nel finale di Calzavara e Sisko, 19-14.

I friulani proseguono al meglio al rientro in campo, un altro break, stavolta di 7-0, firmato dal 2+1 di Battle e dai canestri di Bendzius e Sisko per la fuga oltre la doppia cifra di margine sul 26-14 dopo appena 1'20" di secondo periodo. È Alibegovic a interrompere il momento negativo con la prima tripla dell'incontro della Bertram, Eboua lotta tra rimbalzi e falli subiti e con un blocco efficace in attacco favorisce anche l'appoggio in penetrazione di Maddox che porta al primo time-out dei padroni di casa, 28-20 al 14'. La guardia americana prende ispirazione dal precedente canestro per iniziare una sfuriata con due triple e una stoppata sul centro avversario Spencer per riportare sotto Tortona a metà del secondo quarto, 30-26, e sempre un'iniziativa vincente di Maddox (13 punti, 3/4 da tre nel primo tempo) fissa il -7 con cui i bianconeri ospiti vanno negli spogliatoi per l'intervallo, 40-33.

Durham scatenato ad inizio ripresa, tutti suoi i primi 8 punti del Derthona che permettono al canestro in area di Gorham di portare la Bertram prima a contatto stretto e poi, grazie ad un recupero difensivo di Maddox concluso con una sua schiacciata in contropiede, alla parità a quota 45 al 24'. Sempre più immarcabile Maddox, la sua tripla dal palleggio vale il ritorno davanti nel punteggio esattamente a metà parziale, 46-48, con Gorham a dare ulteriore energia a rimbalzo (9 alla fine) e Jallow a far raggiungere il massimo vantaggio ospite in gara, 47-52 al 27'. Udine non subisce oltre il colpo, un 8-0 di controbreak firmato equamente da Sisko e Calzavara riporta subito sopra l'Old Wild West (55-52), che chiude avanti anche il terzo periodo, 57-53.

Una nuova folata udinese significa altra fuga friulana in avvio di sprint finale, il canestro da oltre l'arco di Battle dà il +8 sul 65-57 al 33', Maddox dopo un'ennesima magia, stavolta in penetrazione, segna e subisce fallo (65-59) subendo un colpo che porta alla perdita di sangue dal volto dell'ex MVP del campionato belga-olandese, costretto ad uscire momentaneamente dal campo per tornarci pochi istanti dopo. A 4' dalla fine Udine è sempre avanti, anche se solo di 4 (72-68), ma lì arriva la definitiva accelerata friulana a suon di triple: le due pesantissime di Battle e Bendzius valgono il 78-68 a 3' esatti dal termine e c'è anche la fortuna ad aiutare Bendzius con la tripla rocambolesca di tabellone allo scadere dei 24" per l'81-68 che chiude la contesa con poco più di due minuti da giocare sul cronometro.

In campionato il Derthona affronterà in casa la Nutribullet Treviso domenica 8 novembre alle ore 17:30, gara preceduta mercoledì 4 dalla trasferta in BKT EuroCup sul campo del Cedevita Olimpija Lubiana.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Abbiano fatto un primo tempo dove ci abbiamo provato difensivamente, solo che in generale ci sono stati errori e facciamo una gran fatica in attacco a convertire buone azioni in canestri. Siamo partiti molto forte nel terzo quarto andando avanti di 5, ma dopo aver fatto il parziale abbiamo subito facendo un pessimo quarto periodo difensivo, senza riuscire a fare mai qualche stop consecutivo. Siamo andati sotto senza mollare, ma giocando quell'ultimo quarto in cui abbiamo subito sia a rimbalzo che nei tiri da tre abbiamo preso un parziale incredibile da quel +5.»

«Da questo momento difficile se ne esce lavorando. Stiamo alternando delle prestazioni in EuroCup diverse da quelle in Serie A. In campionato non riusciamo mai a chiudere le partite, anche con Napoli domenica scorsa abbiamo avuto l'ultimo possesso decisivo in mano. Bisogna concentrarsi sull'essere più duri in determinati momenti della partita e dobbiamo rialzare la testa in campionato domenica prossima.»

Old Wild West Udine - Bertram Derthona Tortona 86-77

Parziali (19-14, 40-33, 57-53)

Udine: Mobio 4, Spencer 4, Sisko 14, Bjedov n.e., Bucarelli 3, Bendzius 12, Battle 16, McGlynn 9, Grassi n.e., Calzavara 18, Cavallero 2, Valentine 4. All. Vertemati.

Derthona: Eboua 1, Hubb 5, Gorham 9, Pecchia, A. Alibegovic 5, Di Meo n.e., Bortolani 10, Olejniczak 7, Maddox 28, Gazzotti n.e., Jallow 2, Durham 10. All. Fioretti.

Arbitri: B. M. Attard, Noce, Patti.