BCC, prova di forza contro Roseto: arriva il quarto successo in campionato

Avvio di gara sprint per il BCC, che trova sin da subito ritmo in attacco e soluzioni ad alta percentuale e piazza subito un break importante, che arriva sino al 21-4. Nelle battute seguenti, Roseto reagisce e accorcia sino al 27-16 del 10’. Nella seconda frazione la gara scorre con lo stesso leitmotiv, in cui l’Autosped conduce le operazioni, ma le Panthers riescono a mantenere invariate le distanze grazie ai canestri da rimbalzo d’attacco e in contropiede: all’intervallo il punteggio è 43-30.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da Cutugno stringe ulteriormente le maglie della propria difesa e continua a trovare canestri con continuità, dilatando il proprio gap azione dopo azione e aggiornando il massimo vantaggio sino al 70-43 del 30’. Nell’ultimo quarto l’Autosped amministra il margine accumulato e conquista il successo per 79-59.

Le parole di Liz Dixon: «Sono davvero fiera di noi perché stiamo crescendo partita dopo partita e anche oggi abbiamo disputato un incontro solido per tutti e quaranta i minuti. Siamo davvero felici dei risultati ottenuti e del lavoro fatto nel mese di ottobre».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo fatto una buona partita, controllata dall’inizio come ci eravamo prefissati. Siamo riusciti ad avere un po’ di killer instinct in più, nel terzo quarto abbiamo allungato e abbiamo avuto buone risposte da tutte le ragazze. Continuiamo a lavorare per esplorare il nostro potenziale. Il bilancio di ottobre è positivo, anche la sconfitta contro Broni – seppure non faccia piacere – fa parte del percorso di crescita».

Autosped BCC-Panthers Roseto 79-59

Parziali (27-16, 43-30, 70-43)

BCC: Carosi, Sitku-Varga 11, Conte 6, Pysmennyk 7, Caloro 3, Leonardi 6, Fondren 19, Arado 7, Frustaci, Dixon 16, Zanetti, Wnorowska 2. All. Cutugno

Roseto: Dotto 8, Landrum 2, Lucantoni 2, Reichert 4, Farabello, Trucco 8, Miccoli 2, Bernardi 3, Brejchova 13, Versuro 3, Clark 14. All. Righi