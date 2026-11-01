BCC, prova di forza contro Roseto: arriva il quarto successo in campionato
Le Giraffe dominano la gara dall’inizio alla fine nell’esordio stagionale alla Facility della Cittadella dello Sport e conquistano una vittoria convincente
Quarto successo in campionato per l’Autosped BCC Derthona che, nell’esordio stagionale in gare ufficiali alla Facility della Cittadella dello Sport, offre una prestazione davvero solida per tutto l’arco dei quaranta minuti. Le Giraffe impongono sin da subito il proprio ritmo alla gara, raggiungendo rapidamente la doppia cifra di margine, gestendo e allungando poi il margine nell’intero arco della gara. L’Autosped tornerà in campo mercoledì 4 novembre alle ore 19 alla Nova Arena per affrontare l’Elfic Fribourg nella prima giornata di ritorno del Gruppo H di EuroCup Women.
Avvio di gara sprint per il BCC, che trova sin da subito ritmo in attacco e soluzioni ad alta percentuale e piazza subito un break importante, che arriva sino al 21-4. Nelle battute seguenti, Roseto reagisce e accorcia sino al 27-16 del 10’. Nella seconda frazione la gara scorre con lo stesso leitmotiv, in cui l’Autosped conduce le operazioni, ma le Panthers riescono a mantenere invariate le distanze grazie ai canestri da rimbalzo d’attacco e in contropiede: all’intervallo il punteggio è 43-30.
Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da Cutugno stringe ulteriormente le maglie della propria difesa e continua a trovare canestri con continuità, dilatando il proprio gap azione dopo azione e aggiornando il massimo vantaggio sino al 70-43 del 30’. Nell’ultimo quarto l’Autosped amministra il margine accumulato e conquista il successo per 79-59.
Le parole di Liz Dixon: «Sono davvero fiera di noi perché stiamo crescendo partita dopo partita e anche oggi abbiamo disputato un incontro solido per tutti e quaranta i minuti. Siamo davvero felici dei risultati ottenuti e del lavoro fatto nel mese di ottobre».
Il commento di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo fatto una buona partita, controllata dall’inizio come ci eravamo prefissati. Siamo riusciti ad avere un po’ di killer instinct in più, nel terzo quarto abbiamo allungato e abbiamo avuto buone risposte da tutte le ragazze. Continuiamo a lavorare per esplorare il nostro potenziale. Il bilancio di ottobre è positivo, anche la sconfitta contro Broni – seppure non faccia piacere – fa parte del percorso di crescita».
Autosped BCC-Panthers Roseto 79-59
Parziali (27-16, 43-30, 70-43)
BCC: Carosi, Sitku-Varga 11, Conte 6, Pysmennyk 7, Caloro 3, Leonardi 6, Fondren 19, Arado 7, Frustaci, Dixon 16, Zanetti, Wnorowska 2. All. Cutugno
Roseto: Dotto 8, Landrum 2, Lucantoni 2, Reichert 4, Farabello, Trucco 8, Miccoli 2, Bernardi 3, Brejchova 13, Versuro 3, Clark 14. All. Righi
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