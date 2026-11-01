Paffoni, serata da dimenticare a Lumezzane: arriva una pesante sconfitta
La Fulgor si arrende 81-49 dopo un solo quarto di resistenza, pagando a caro prezzo le basse percentuali al tiro e una prestazione sottotono
Buon avvio con le squadre che rispondono colpo su colpo, Balanzoni segna dalla media il canestro del 6-4 Paffoni, ma la Virtus risponde punendo qualche transizione difensiva un po’ pigra dei rossoverdi, sfruttando poi i vantaggi fisici vicino a canestro per il primo minibreak sul 16 a 10, con coach Belletti costretto al timeout. La Fulgor reagisce con l’and one di Balanzoni, ma negli ultimi minuti entrambe le squadre faticano a segnare, con l’appoggio a tabellone allo scadere del primo quarto di Alessandrini.
Dopo la tripla di Santi l’avvio di secondo quarto della Paffoni è complesso, i rossoverdi non trovano fluidità offensiva (1 su 16 da tre a fine primo tempo), mentre in difesa qualche disattenzione di troppo viene pagata carissima, con la Virtus che scappa oltre la doppia-cifra di vantaggio.
Balanzoni ridà ossigeno alla Paffoni con il canestro del 28-19, ma dopo il timeout dei padroni di casa arriva la difficilissima tripla di Criconia a cui segue il doppio due su due dalla lunetta di Piccionne per il nuovo massimo vantaggio Virtus sul 35 a 19 della pausa lunga. 8-2 di break iniziale nella ripresa che forza subito coach Belletti al timeout, ma la rottura è prolungata, almeno fino alla tripla di Santi, che scuote con la sua energia la Paffoni. I rossoverdi provano a togliere ritmo alternando le difese, ma a rimbalzo la Virtus fa la voce grossa e a 10’ dalla fine, con percentuali al tiro pessime, è 60-28 per i padroni di casa. L’ultima frazione è una formalità per il punteggio, la Paffoni prova nuove soluzioni in difesa e il punteggio finale è di 81 a 49.
LuxArm Lumezzane – Paffoni Fulgor Basket Omegna 81-49
Parziali (19-13, 16-6, 25-9, 21-21)
LuxArm Lumezzane: Giacomo Siberna 20 (9/11, 0/0), Nicolas Alessandrini 11 (3/9, 1/3), Niccolò Piccionne 9 (1/3, 1/1), Michele Rubbini 9 (0/1, 3/7), Marco Cusin 8 (4/5, 0/0), Federico Gamberini 8 (1/1, 1/2), Andrea La torre 7 (3/5, 0/0), Federico Mobilio 5 (1/1, 1/1), Martino Criconia 4 (0/0, 1/4), Dominik Samija 0 (0/3, 0/3), Lorenzo Varaschin 0 (0/0, 0/0)
Paffoni Fulgor Basket Omegna: Jacopo Balanzoni 22 (9/11, 0/0), Elia Morandotti 7 (3/8, 0/3), Simone Angelucci 6 (1/2, 1/6), Edoardo Santi 6 (0/2, 2/5), Andris Misters 4 (1/2, 0/6), Francesco Guerra 2 (1/5, 0/4), Mouhamadou Yadde 2 (1/3, 0/0), Obinna Odah 0 (0/0, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/1), Sebastiano Bianchi 0 (0/1, 0/2), Leonardo Del sole 0 (0/0, 0/0)
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