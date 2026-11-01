Paffoni, serata da dimenticare a Lumezzane: arriva una pesante sconfitta

Buon avvio con le squadre che rispondono colpo su colpo, Balanzoni segna dalla media il canestro del 6-4 Paffoni, ma la Virtus risponde punendo qualche transizione difensiva un po’ pigra dei rossoverdi, sfruttando poi i vantaggi fisici vicino a canestro per il primo minibreak sul 16 a 10, con coach Belletti costretto al timeout. La Fulgor reagisce con l’and one di Balanzoni, ma negli ultimi minuti entrambe le squadre faticano a segnare, con l’appoggio a tabellone allo scadere del primo quarto di Alessandrini.

Dopo la tripla di Santi l’avvio di secondo quarto della Paffoni è complesso, i rossoverdi non trovano fluidità offensiva (1 su 16 da tre a fine primo tempo), mentre in difesa qualche disattenzione di troppo viene pagata carissima, con la Virtus che scappa oltre la doppia-cifra di vantaggio.

Balanzoni ridà ossigeno alla Paffoni con il canestro del 28-19, ma dopo il timeout dei padroni di casa arriva la difficilissima tripla di Criconia a cui segue il doppio due su due dalla lunetta di Piccionne per il nuovo massimo vantaggio Virtus sul 35 a 19 della pausa lunga. 8-2 di break iniziale nella ripresa che forza subito coach Belletti al timeout, ma la rottura è prolungata, almeno fino alla tripla di Santi, che scuote con la sua energia la Paffoni. I rossoverdi provano a togliere ritmo alternando le difese, ma a rimbalzo la Virtus fa la voce grossa e a 10’ dalla fine, con percentuali al tiro pessime, è 60-28 per i padroni di casa. L’ultima frazione è una formalità per il punteggio, la Paffoni prova nuove soluzioni in difesa e il punteggio finale è di 81 a 49.