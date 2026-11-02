S.G.Concordia: il bilancio della seconda prova di Serie B

Si è chiusa con un bilancio positivo la seconda prova del Campionato Nazionale di Serie B di ginnastica ritmica, andata in scena sul palcoscenico del Biella Forum di Biella, con 13 squadre in gara. Sotto la guida delle tecniche Clara Shermer e Selene Osti, la Concordia ha ottenuto il 7° posto di giornata con il punteggio complessivo di 90.450 e l' 8° posto assoluto nella classifica finale di Campionato, replicando esattamente la posizione già conquistata nella prima prova, raccogliendo altri 17 punti speciali, per un totale di 34.

A scendere in pedana sono state cinque ginnaste, protagoniste di esecuzioni di buon livello tecnico: Sofia Maya Antonacci al cerchio, Lidia Amicone alle clavette, Alessandra Bellone alla palla, Cecilya Caterina Pistamiglio al nastro e Giulia Manusia con l’esercizio Jolly al nastro. A fare la differenza per la Ginnastica Concordia in questa trasferta biellese è stata la costanza di rendimento di tutta la squadra. In una disciplina dove un singolo errore o una perdita d'attrezzo possono far precipitare i punteggi sotto la soglia critica dei venti punti, le ginnaste chivassesi hanno dimostrato una buona tenuta.

A scendere in pedana per prima è stata Sofia Maya Antonacci, che al cerchio ha rotto il ghiaccio ottenendo un buon 22.950. Subito dopo, Alessandra Bellone ha difeso i colori del team chivassese alla palla, portando a termine un esercizio solido e pulito valutato dalle giurate con un 22.450. Nota di merito assoluta per la giovanissima Lidia Amicone: la più giovane del quintetto e alla sua seconda esperienza sul difficile palcoscenico della Serie B, ha mostrato una maturità da veterana alle clavette, ottenendo un significativo 22.950. Il nastro è stato affidato a Cecilya Pistamiglio, che ha affrontato con determinazione la sua prima esperienza sulla prestigiosa pedana della Serie B, eseguendo una buona routine valutata con un 21.750. Subito dopo, Giulia Manusia ha eseguito l’esercizio al nastro, forte della sua grande esperienza, presentando una prestazione di grande espressività, premiata da un buon 22.100.

Archiviata la tappa biellese, si torna in palestra per perfezionare gli esercizi, con i fari puntati sul prossimo appuntamento ufficiale a Livorno, dove si scenderà in pedana per la 3ª Prova del Campionato.