Pietro Andreini d’argento agli Europei U23: il judoka Akiyama sogna Los Angeles 2028

È Pietro Andreini il vice campione d’Europa Under 23 della categoria dei leggeri (-60kg) che al termine di una gara al cardiopalma ha messo in fila il serbo Nikolic, l’armeno Nahapetyan e il forte azero Muradli prima di arrendersi di un nonnulla all’israeliano Veksler. Un grande risultato conseguito a Napoli dove sono in corso di svolgimento i campionati europei e che induce a ben sperare per Los Angeles 2028: con questo lasciapassare tutto è possibile.

Toscano di Piombino è arrivato all'Akiyama di Settimo a soli 16 anni. «Non è stato semplice staccarsi dalla famiglia - racconta Pietro - ma era l’unica soluzione che mi avrebbe permesso di crescere judoisticamente». Così è stato, prima le affermazioni nazionali poi quelle a livello internazionale. «Lo scorso anno - continua Andreini - il Gruppo Sportivo dell'Aeronautica Militare mi ha contattato e mi ha chiesto se volevo entrare a far parte del loro sodalizio alla condizione però di rimanere ad allenarmi all'Akiyama con Pierangelo (Toniolo ndr): sembrava un sogno! Ho accettato e ora eccomi qui con questo argento in mano. E voglio continuare a sognare».