Eurogymnica: i risultati della seconda prova del Campionato Nazionale di Serie A2

Una rimonta studiata in settimana, condita con cuore, carattere e talento. Sabato scorso, sul prestigioso palcoscenico del Biella Forum, Eurogymnica ha messo a segno un autentico capolavoro nella seconda prova del Campionato Nazionale di Serie A2 di ginnastica ritmica. Di fronte a una folta, colorata e chiassosa delegazione dell'Onda Blu, la torcida di societaria, il club del presidente Luca Nurchi non solo ha risposto presente sotto il profilo organizzativo – curando l'evento nei minimi dettagli in collaborazione con la Corpo Libero di Padova e con la FGI – ma ha saputo esaltarsi in pedana, conquistando un pesantissimo quarto posto.

Con un punteggio complessivo di 93,550, le EGirls si sono piazzate a ridosso del podio, in una gara di altissimo livello vinta dalla Polisportiva Varese (102,050 punti), seguita dall'Iris Giovinazzo (98,600) e dall'Aurora Fano (95,650). A trascinare la squadra sabauda è stata una formidabile Sara Parente, autrice di due prestazioni magistrali: ha incantato la giuria e il pubblico con due routine d'alta scuola sia al cerchio (25,850), seconda solo all'israeliana Tal Franco in quella specialità, che al nastro (24,350), terzo miglior punteggio alle spalle della bielorussa Harnasko e dell'azzurra Maffeis. Il caterpillar sanmaurese ha portato in dote alla squadra punti pesantissimi per la rimonta resa ancora più speciale dal doppio, felicissimo esordio di Alessia Pala, che ha rotto il ghiaccio sfoderando un'ottima prova alla palla (22,450), e della giovanissima Denise Paradiso, che ha bagnato il suo debutto con una prestazione di carattere alle clavette (20,900), confermando la profondità e l'affidabilità della rosa messa in pedana da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro. A chiudere la routine, la veterana del gruppo, Virginia Cuttini al nastro (21,100).

Il risultato delle EGirls assume un valore ancora più straordinario se si analizzano le formazioni scese in pedana: mentre le prime tre squadre classificate hanno potuto contare sull'apporto fondamentale del prestito straniero per blindare il podio, il club biancoblu ha scelto di schierare una formazione composta esclusivamente da ginnaste italiane e provenienti interamente dal proprio vivaio. Una scelta coraggiosa che evidenzia la qualità del lavoro svolto sul territorio dalla scuderia torinese, specialmente in un momento in cui lo staff ha dovuto fare i conti con la doppia convocazione in Nazionale Junior di Arianna Cortese e Matilde Viano, degli infortuni di Chiara Cortese e, proprio di pochi giorni fa, di quello di Amely Sordi.

Con i punti conquistati a Biella, Eurogymnica sale a quota 38 punti speciali nella classifica generale provvisoria, agganciando al quinto posto proprio l'Aurora Fano e l'Auxilium Genova. Una prestazione che testimonia il reale valore della squadra, penalizzata a Terni dal sorteggio che l'aveva vista aprire il torneo. Cancellati i timori della prima prova, EG fa un passo deciso verso la permanenza in A2, lavorando fin da lunedi in previsione della terza tappa di Livorno, in programma il 14 e 15 novembre, gara nella quale sarà presente anche la stellina bulgara Eva Brezalieva. Sarà quello il crocevia fondamentale per chiudere il discorso salvezza ma dopo la splendida prova d'orgoglio di Biella, Eurogymnica ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per crescere ancora.