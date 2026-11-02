Acqua Sant’Anna Cuneo subito al lavoro: gli allenamenti in vista di Monza
Niente riposo per i biancoblù dopo la sfida con Civitanova: oggi e domani squadra in palestra per preparare il confronto di mercoledì al palasport di San Rocco Castagnaretta. Champlin: «Sarà una partita davvero importante per noi». Battocchio: «Dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra»
Negli occhi c’è ancora la battaglia sportiva di ieri, davanti a quasi 3.400 spettatori, che ha visto l’Acqua Sant’Anna Cuneo arrendersi in quattro set alla Cucine Lube Civitanova dopo oltre due ore e un quarto di grande pallavolo. Nessun punto conquistato nell’ennesimo confronto con una delle grandi del campionato, ma indicazioni positive e la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Non c’è però tempo per fermarsi. In vista della quinta giornata di campionato, in programma mercoledì 4 novembre, i biancoblù non osserveranno alcun giorno di riposo: già oggi la squadra tornerà in palestra per preparare il prossimo appuntamento, ancora una volta tra le mura amiche del palasport di San Rocco Castagnaretta.
Dall’altra parte della rete, fischio d’inizio alle ore 20.30, ci sarà il Vero Volley Monza, per una sfida che rappresenta il primo vero confronto diretto della stagione per Cavaccini e compagni. In palio ci sono punti importanti per entrambe le formazioni: Cuneo si presenta all'appuntamento con due punti in classifica, mentre Monza è ancora ferma a quota zero. Una partita che avrà inevitabilmente caratteristiche diverse rispetto alle precedenti, nella quale serviranno lucidità, determinazione e capacità di gestire la pressione.
A raccontare le sensazioni dopo la sfida con Civitanova e in vista del prossimo impegno è lo schiacciatore americano Ethan Champlin, che parte dall'analisi della gara di domenica: «Civitanova è una squadra davvero forte e sapevamo che avrebbe battuto molto forte. Se avessimo provato a giocare alla loro maniera, sarebbe stato difficile vincere. Dovevamo quindi proporre uno stile di pallavolo diverso e quando ci siamo riusciti ha funzionato. In alcuni momenti, però, abbiamo avuto un po' troppa fretta e perso diversi punti consecutivi. Credo che ci sia mancata anche un po' di combattività nel finale. Dobbiamo imparare a lottare fino all'ultimo pallone. Complimenti comunque alla Lube per la straordinaria partita».
Ora l'attenzione è tutta rivolta a Monza, un'avversaria che Champlin considera alla portata dei biancoblù: «Ci aspettiamo una battaglia. Anche loro sono una buona squadra, con ottimi giocatori, ma credo che siamo formazioni abbastanza vicine come livello. Sarà quindi una partita davvero importante per noi».
Sull'importanza dei prossimi appuntamenti si sofferma anche coach Matteo Battocchio, consapevole che il campionato dell'Acqua Sant'Anna Cuneo entra ora in una fase particolarmente significativa: «Quella contro Monza sarà una partita totalmente diversa, probabilmente meno bella e molto più nervosa rispetto alla sfida con Civitanova. Finalmente affrontiamo due scontri diretti (mercoledì con Monza e domenica prossima in trasferta con Prata di Pordenone), dove dovremo rimanere umili, con i piedi per terra».
Allenamenti a porte aperte e prevendita
La preparazione proseguirà senza soste anche domani, martedì 3 novembre. Entrambi gli allenamenti al palasport saranno a porte aperte: appuntamento oggi alle ore 16.30 e domani alle ore 16.00. È attiva la prevendita per la partita di mercoledì sera. I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Liveticket.it oppure di persona presso il negozio di Energia Pulita, in corso Nizza 29, durante il normale orario di apertura. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche il giorno della gara direttamente alle casse del palasport.
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