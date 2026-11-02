Ritmica Piemonte conquista il primo posto nella seconda prova del Campionato di Serie B

La formazione piemontese ha dimostrato ancora una volta la qualità del lavoro svolto in palestra, la solidità del gruppo e la capacità delle proprie ginnaste di affrontare con determinazione una competizione di alto livello. La squadra si è affidata ad Anna Pilato, protagonista di una doppia prova, impegnata sia alla palla sia al cerchio. Accanto a lei, la giovane Emma Pozzati, new entry della formazione, ha fatto il suo esordio nel campionato di Serie B al cerchio, affrontando la pedana con grande sicurezza e portando a termine una prova particolarmente convincente. Ottima anche la prestazione di Elodie Godioz alle clavette, autrice di un esercizio di grande qualità che le ha permesso di ottenere uno splendido punteggio di 24 punti. Al nastro è scesa Ginevra Pascarella, che ha messo in luce tutta la sua esperienza, il suo valore e la sua personalità, portando in pedana grinta e determinazione e confermando ancora una volta la propria disponibilità a mettersi al servizio della squadra. Il risultato premia il lavoro quotidiano delle ginnaste e dello staff tecnico, ma soprattutto l'impegno, la dedizione e lo spirito di gruppo che caratterizzano il percorso della società.

La Ritmica Piemonte guarda ora al prossimo appuntamento: tra quindici giorni, a Livorno, si svolgerà la terza prova del campionato. La formazione sarà rinnovata, con l'inserimento di altre giovani ginnaste, a testimonianza della volontà della società di valorizzare e far crescere nuovi talenti. Un primo posto che dà entusiasmo e fiducia per proseguire il lavoro, con la consapevolezza che il percorso è ancora lungo e che la forza di questa squadra risiede proprio nella capacità di crescere insieme.