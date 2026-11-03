BEA Chieri, rimonta da applausi ma Novara resiste: sfuma l’impresa nel finale

Sabato 31 ottobre, sul parquet di Galliate, i Leopardi di BEA Chieri sono scesi in campo per la settima giornata di Serie C Nazionale con Basket College Novara, rendendosi protagonisti di una gara dai due volti. Dopo un primo tempo di estrema difficoltà, la compagine chierese ha tirato fuori l’orgoglio, dominando la ripresa con un parziale di 54-39 e arrivando a un solo punto da un’mpresa, trascinata da un monumentale capitan Drame autore di 33 punti complessivi.

LA GARA

L’approccio al match dei Leopardi è solido e convincente, tanto da costringere la panchina novarese a spendere subito un time-out. Improvvisamente, però, la luce in casa BEA si spegne: la squadra si disunisce, incappando in un vero e proprio black-out fatto di palle perse e cattive letture offensive. I padroni di casa ne approfittano per chiudere la prima frazione sul 23-14. Nel secondo periodo il copione non cambia e Novara allunga ulteriormente l’elastico, spinta dalle iniziative di Liberali (12 punti nel quarto). Nonostante i tentativi di Musto, Drame e Possekel, si va al riposo lungo con i locali saldamente in controllo sul 45-29.

I primi istanti del rientro dagli spogliatoi sembrano presagire una disfatta, spingendo lo staff tecnico chierese a chiamare un immediato time-out per registrare la difesa e riordinare le idee in attacco. La mossa sortisce l’effetto sperato: BEA cambia radicalmente marcia, ritrova aggressività recuperando numerosi palloni e inizia a segnare con continuità. Drame sale in cattedra (saranno 26 i suoi punti nei due quarti finali), ben supportato da De Santis e Tagliano. Chieri vince la frazione e si presenta alla penultima sirena sul 68-55. L’ultimo periodo è un monologo arancio-nero: i Leopardi mettono in campo una reazione veemente e firmano un break di 28-16. Oltre al solito Drame, arrivano i canestri dall’arco di Tagliano e Possekel (autore dell’ultima tripla chierese), portando BEA fino al -1. Novara, tuttavia, riesce a tenere botta nei concitati istanti finali, trovando i liberi della staffa con Andretta e Sassi che sigillano il tabellone sul definitivo 84-83.

IL COMMENTO

«Obiettivamente non era una gara facile – analizza coach Ciro Musto – L’infortunio di Berrino, sommato a quello di Galluccio e a qualche altro acciacco, rende tutto davvero complicato. Non mi piace però piangermi addosso: la reazione messa in campo negli ultimi due quarti è un segnale importante, l’espressione di una squadra che capisce il momento di difficoltà ma sa essere coesa. Comprendo perfettamente quanto sia importante vincere in prima squadra; stiamo compiendo sforzi enormi in allenamento e siamo consapevoli di dover dare ancora di più per scacciare gli antichi fantasmi. Credo fortemente in questo gruppo, penso che invertiremo la rotta il prima possibile e che, recuperando tutti gli effettivi, potremo davvero cambiare pelle. Contro Novara hanno giocato minuti importanti quattro ragazzi dell’Under 19; stiamo costruendo con un gruppo giovane che sicuramente premierà la pazienza della Società e di tutte le persone che vengono a tifare. BEA Chieri è una grande comunità».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi torneranno in campo sabato 7 novembre per un’altra impegnativa trasferta con PNC Basketball. L’appuntamento è fissato sul parquet di Ciriè, con la palla a due in programma alle ore 21:00.

BASKET COLLEGE NOVARA-BEA CHIERI 84-83

Parziali (23-14, 45-29, 68-55)

BASKET COLLEGE NOVARA: Fam 25, Cucchi 21, Liberali 19, Andretta 5, Beretta 4, Giustina 3, Sassi 3, Cristiano 2, Chebotarov 2, Zoppellaro, Fedeli N.E., Amendola N.E. All. Boselli, Ass. Pomella, Acc. Andretta D.

BEA CHIERI: Drame 33, De Santis 19, Possekel 12, Tagliano 10, Musto 5, Conti 2, Viggiano 2, Mout, Bosio, De Mita, Lissiotto. All. Musto C., Ass. D’Arrigo, Manzini, Acc. Monteleone, Prep. Mosca