Volley Parella Torino: prima vittoria casalinga
I VPTboyz superano il Cuneo Volley per 3-2 al termine di una partita combattuta e conquistano il primo successo davanti al proprio pubblico nella stagione 2026/2027
Arriva alla terza giornata di campionato la prima vittoria casalinga della prima squadra maschile del Volley Parella Torino, impegnata nel campionato regionale di Serie C. Davanti al pubblico della Palestra Manzoni di Torino, i ragazzi di coach Fratarcengeli conquistano un prezioso successo per 3-2 contro il Cuneo Volley, al termine di una sfida intensa ed equilibrata, nella quale non sono mancati momenti di grande agonismo.
Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, capaci di aggiudicarsi i primi due set dell’incontro, il Cuneo reagisce e riporta la gara in parità vincendo i successivi due parziali. A decidere l'incontro è il tie-break: il Parella ritrova però determinazione e lucidità nel quinto set nel quale i torinesi riescono a imporsi con autorità per 15-8, facendo esplodere la gioia della squadra e del pubblico presente.
Un successo importante, non soltanto per i due punti conquistati, ma soprattutto per il morale e la consapevolezza del gruppo e del progetto giovanile di questa annata sportiva, che dimostra carattere, capacità di reazione e voglia di lottare anche nei momenti più difficili della partita.
La prima vittoria casalinga della stagione rappresenta così un bel segnale per il prosieguo del campionato e un'ulteriore motivazione per continuare a lavorare con entusiasmo e determinazione.
SERIE CM REGIONALE
VOLLEY PARELLA TORINO – CUNEO VOLLEY 3-2
Parziali (25/19, 25/16, 21/25, 20/25, 15/8)
VOLLEY PARELLA TORINO: Meliga 4, Della Pietra 15, Nardoianni 7, Capitani 12, Pecchioli 13, De Pilla 12, Piazzolla (L), Zocco 6, Rezende 0, Di Martino 1, Fop. NE Fagnano, Rainero, De Alessi, Celada (L).
CUNEO VOLLEY: Pellissero 3, Rosati 18, Di Giulio, Chionna 3, Scatragli 10, Mondino, Miretti 8, Baldi 1, Rocchia 10, Revelli 6, Molinari (L), NE Giunti, Gerbi, Massa (L).
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