Pallapugno, torna il Balun d’Or: a Cerretto Langhe la 17ª edizione

Sarà una mattinata dedicata alla pallapugno, ai suoi protagonisti e soprattutto alle nuove generazioni quella in programma sabato 7 novembre a Cerretto Langhe, in occasione della diciassettesima edizione del Balun d’or. Un appuntamento che, come sottolinea il sindaco Flavio Borgna, avrà come ospiti d’onore i ragazzi e renderà omaggio anche a un giovanissimo giocatore, al quale è ispirato il murale che sarà inaugurato al termine della cerimonia, alla presenza dell’artista Alberto Ruce, in arrivo da Parigi.

Il nome del vincitore del premio principale sarà svelato soltanto durante la manifestazione. Sono invece già stati annunciati gli altri riconoscimenti. Il premio Campau, riservato a un giocatore di pantalera, sarà assegnato a Davide Pressenda, vicesindaco di Cerretto Langhe. Il premio alla carriera andrà a Riccardo Molinari di Castelletto Uzzone, campione d’Italia con l’Albese nel 1991 e 1992. Per lui è prevista una scultura in pietra realizzata da Remo Salcio di Castino. Il premio speciale della giuria sarà invece consegnato a Gilberto Torino, capitano della Pro Paschese, protagonista di una stagione sorprendente, culminata con il raggiungimento della soglia delle semifinali.

La giuria, presieduta dal campionissimo Felice Bertola, ha inoltre scelto tre giovani battitori dei campionati giovanili, ai quali sarà consegnata una targa in memoria di Sergio Corino: Diego Rovere, categoria Pulcini della San Leonardo; SamueleSemeria, Esordienti del Ricca; e Tommaso Fornasero, Allievi della Speb.

Spazio anche all’informazione con il premio giornalistico dedicato a Dumini Abbate e alla squadra della piazza. I riconoscimenti andranno a Brunella Mascarino della Rai, Massimo Prosperi dell’Ancora, Luca Giaccone e Guido Mignone, ideatori di Cà balun, il museo della pallapugno e degli sport sferistici inaugurato recentemente a Niella Belbo alla presenza del principe Alberto II di Monaco.

La cerimonia, che inizierà alle ore 10 presso il Municipio di Cerretto Langhe, sarà presentata da Fabio Gallina.

A seguire saranno inaugurati tre murali realizzati in collaborazione con l’associazione culturale Restè. La mattinata offrirà anche l’occasione per ammirare la scultura Alta Langa, dedicata alla memoria di Maria Franca Ferrero e donata alla comunità di Cerretto Langhe dall’artista belga Job Smeets. La manifestazione si concluderà con una degustazione di prodotti tipici, preparati dai volontari della Pro loco in collaborazione con il circolo Crocicchio.