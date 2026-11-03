Acqua Sant'Anna e il territorio cuneese: un legame indissolubile nel segno dello sport e dei valori condivisi
L’azienda di Vinadio rafforza il proprio impegno a sostegno delle eccellenze sportive locali con Cuneo Volley, A.C. Cuneo 1905 Olmo e la storica manifestazione StraConi
Acqua Sant’Anna, gruppo cuneese leader nazionale nel settore delle acque, conferma e consolida il suo profondo legame con il territorio d’origine. Un rapporto radicato nel tempo, costruito giorno dopo giorno attraverso la vicinanza concreta alla comunità locale e il sostegno costante a iniziative capaci di promuovere valori positivi e inclusivi. In questo percorso di valorizzazione territoriale, lo sport occupa un ruolo di primo piano: strumento di benessere, integrazione e passione, ma anche espressione concreta di spirito di squadra, impegno e determinazione.
«Il benessere e la salute sono da sempre al centro della filosofia di Acqua Sant’Anna e lo sport è un mezzo privilegiato per promuovere uno stile di vita sano, dinamico e orientato alla socialità» – dichiara Luca Cheri, Amministratore Delegato di Acqua Sant’Anna S.p.A. – «Sostenere le realtà sportive cuneesi significa alimentare un circolo virtuoso che genera valore reale per la nostra comunità, unendo le forze per far crescere il territorio sia sul piano sociale sia su quello economico. Dalle grandi squadre fino ai settori giovanili e agli eventi di massa, vogliamo affiancare chi condivide con noi la passione per l'eccellenza, la promozione della salute e il forte senso di appartenenza al territorio cuneese».
A testimonianza di questo impegno capillare, Acqua Sant’Anna annuncia tre importanti pilastri della sua strategia di partnership sul territorio:
- Cuneo Volley: la prestigiosa collaborazione che vede l'azienda di Vinadio figurare come Title Sponsor del club biancoblù che disputa il campionato di SuperLega
- A.C. Cuneo 1905 Olmo: il nuovo accordo di partnership a sostegno del club calcistico cittadino, militante nel campionato di Eccellenza e realtà di riferimento per la formazione calcistica, affiliata alla Juventus Academy Elite.
- StraConi: la storica stracittadina cuneese, punto di riferimento per migliaia di appassionati e famiglie, di cui Acqua Sant'Anna sarà partner principale con un’ampia presenza esperienziale e di prodotto.
Cuneo Volley: insieme per guardare lontano
La partnership tra Acqua Sant’Anna e Cuneo Volley per la stagione 2026/2027 unisce due delle eccellenze più rappresentative del territorio. L'ingresso del gruppo di Vinadio come Title Sponsor rappresenta la scelta strategica di investire in un progetto sportivo virtuoso che, stagione dopo stagione, ha conquistato risultati, credibilità e un forte senso di appartenenza. La pallavolo, oltre a essere un patrimonio d'identità per la città, sta vivendo una crescita straordinaria a livello mediatico, permettendo di unire la visibilità del brand alla promozione del settore giovanile, vero motore del futuro sociale della comunità.
A.C. Cuneo 1905 Olmo: passione calcistica e valorizzazione dei giovani
Acqua Sant’Anna annuncia con entusiasmo la nuova partnership con l’A.C. Cuneo 1905 Olmo, realtà simbolo del calcio locale attualmente impegnata nel campionato di Eccellenza. Il club rappresenta un punto di riferimento non solo per la prima squadra, ma soprattutto per la crescita dei più giovani, grazie alla prestigiosa affiliazione al network Juventus Academy Elite. La collaborazione nasce dalla condivisione di valori fondanti quali la disciplina, il rispetto, il lavoro di squadra e la formazione delle nuove generazioni, a conferma della volontà dell'azienda di valorizzare i giovani talenti del territorio.
StraConi: sport, festa e comunità dal 5 all'8 novembre
Dal 5 all'8 novembre, Cuneo tornerà ad animarsi con l'attesissima StraConi, la corsa cittadina che unisce sport, solidarietà e partecipazione. Per tutta la durata dell'evento, Acqua Sant’Anna sarà protagonista nel cuore della città con il Pala Sant’Anna, un’area dedicata nel cuore di Piazza Galimberti.
All'interno del Pala Sant'Anna verrà distribuita l’esclusiva bottiglia in Tetra Pak dedicata al trentennale dell’azienda. Iconica e in limited-edition, la bottiglia celebrativa presenta il progetto grafico “Oltre il respiro” di Giovanna Quaratino che ha interpretato il tema della leggerezza. Sarà inoltre allestito uno speciale pannello interattivo sagomato come la celebre etichetta dell'acqua, dotato di due fori dove i partecipanti potranno inserire il volto per scattare divertenti foto ricordo della giornata. Sarà inoltre a disposizione del pubblico un calcio balilla brandizzato Acqua Sant'Anna, per regalare momenti di svago e condivisione a grandi e piccini.
L'impegno dell'azienda si concretizzerà anche attraverso la fornitura dei prodotti per gli eventi:
- In occasione della Cena di Gala, Acqua Sant'Anna sarà presente sulle tavole dell'evento in eleganti bottiglie di vetro da 0,75l, sia nella versione Naturale che Frizzante;
- Per il pranzo Hospitality di domenica 8 novembre l'idratazione degli ospiti sarà garantita dal pratico e moderno formato in lattina, disponibile sia nella versione naturale che frizzante.
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