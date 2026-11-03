Acqua Sant'Anna e il territorio cuneese: un legame indissolubile nel segno dello sport e dei valori condivisi

Acqua Sant’Anna , gruppo cuneese leader nazionale nel settore delle acque, conferma e consolida il suo profondo legame con il territorio d’origine. Un rapporto radicato nel tempo, costruito giorno dopo giorno attraverso la vicinanza concreta alla comunità locale e il sostegno costante a iniziative capaci di promuovere valori positivi e inclusivi. In questo percorso di valorizzazione territoriale, lo sport occupa un ruolo di primo piano: strumento di benessere, integrazione e passione, ma anche espressione concreta di spirito di squadra, impegno e determinazione.

«Il benessere e la salute sono da sempre al centro della filosofia di Acqua Sant’Anna e lo sport è un mezzo privilegiato per promuovere uno stile di vita sano, dinamico e orientato alla socialità» – dichiara Luca Cheri, Amministratore Delegato di Acqua Sant’Anna S.p.A. – «Sostenere le realtà sportive cuneesi significa alimentare un circolo virtuoso che genera valore reale per la nostra comunità, unendo le forze per far crescere il territorio sia sul piano sociale sia su quello economico. Dalle grandi squadre fino ai settori giovanili e agli eventi di massa, vogliamo affiancare chi condivide con noi la passione per l'eccellenza, la promozione della salute e il forte senso di appartenenza al territorio cuneese».