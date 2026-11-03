BEA Chieri, esordio casalingo amaro: Twin Towns passa al PalaGialdo

Domenica 1 novembre, la Prima Squadra femminile di BEA Chieri è scesa in campo al PalaGialdo per la seconda giornata del campionato di Serie C, esordio in casa per le Leoparde. Le Arancioni approcciano la gara meglio rispetto alla precedente gara e provano a tenere testa alle avversarie, che si portano subito in testa ma, fino all’intervallo lungo, non prendono il largo. Nel secondo tempo, BEA è meno lucida e Twin Towns ne approfitta per allungare. Le chieresi ricuciono sul finale, ma non basta per conquistare i primi due punti per la classifica generale.

Commenta Coach Colò: «Purtroppo paghiamo nuovamente un terzo quarto negativo, soprattutto nella prima metà del periodo, dove subiamo un parziale che si rivelerà poi decisivo ai fini del risultato finale. Le nostre avversarie hanno disputato una partita di alto livello, mantenendo grande continuità per tutti i quaranta minuti. A loro vanno i nostri più sinceri complimenti. Resta comunque una prestazione complessivamente positiva da parte del gruppo, dalla quale dobbiamo ripartire con fiducia e consapevolezza. Siamo ancora nel pieno di un percorso di inserimento di diversi nuovi elementi. Questo richiede tempo e comporta inevitabilmente una trasformazione negli equilibri e nell’identità della squadra. È un processo che, poco alla volta, sta iniziando a dare i suoi segnali incoraggianti. Analizzeremo con attenzione quanto accaduto nel terzo quarto, cercando di capire dove e come possiamo migliorare”. Resta comunque una prestazione complessivamente positiva da parte del gruppo, arrivata contro un avversario di ottimo livello, dalla quale dobbiamo ripartire con fiducia e consapevolezza».

BEA CHIERI-TWIN TOWNS 46-63

Parziali (9-16; 24-32; 33-51)

BEA Chieri: Garavelli 19, Jaques 2, Bagnulo 4, Tarantini 9, Lamberti, Limone 1, Uggè 6, Fassir, Fornasero 1, Ghibaudo, Aquini, Pintori 4. All. Colò, Ass. D’Angelo, Ass. Barisone, Acc. Volpe.