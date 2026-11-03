La Reale Mutua Torino torna al Pala Gianni Asti

La Reale Mutua arriva all'appuntamento sull’onda delle quattro vittorie consecutive, una striscia iniziata sul campo di Pistoia e proseguita con il primo successo casalingo contro Cividale, prima delle due imprese esterne contro Brindisi e Pesaro. Proprio le ultime due trasferte hanno dato ulteriore slancio al sorprendente avvio dei gialloblù, capaci di espugnare due campi tra i più difficili della categoria. Dopo la sconfitta all'esordio contro Mestre, Torino ha così costruito un bilancio di quattro vittorie e un solo ko, trovando progressivamente fiducia, solidità e una crescente identità di squadra. La sfida contro Montecatini rappresenta però un banco di prova da non sottovalutare, soprattutto dal punto di vista mentale. I gialloblù dovranno essere capaci di confermare la propria solidità e gestire le insidie di una squadra che vorrà sorprendere. Di fronte ci sarà una formazione neopromossa che, nonostante un avvio di campionato complicato, ha dimostrato di poter competere nella categoria e arriverà sotto la Mole con grande motivazione.

Coach Paolo Moretti presenta così la sfida: «Ci attende una partita insidiosa, ricca di difficoltà. Montecatini è una squadra che ha mantenuto gran parte del gruppo protagonista della promozione in Serie A2, al quale si sono aggiunti due americani di valore e due veterani della categoria come Pellegrino e Lupusor. Sarà una sfida complicata anche dal punto di vista emotivo, perché ospiteremo un'avversaria motivata e alla ricerca di vittorie. Da parte nostra dovremo trovare le giuste motivazioni ed energie positive, trasformandole in aggressività e cattiveria agonistica per offrire una prestazione solida e di spessore».

GLI AVVERSARI - LA T TECNICA GEMA MONTECATINI

La T Tecnica Gema Montecatini affronta la sua prima stagione in Serie A2 dopo la promozione conquistata al termine dello scorso campionato di Serie B Nazionale. La società toscana ha scelto di puntare sulla continuità, confermando coach Marco Andreazza e buona parte del gruppo protagonista del salto di categoria, integrandolo con innesti mirati per affrontare il nuovo livello di competizione. Tra le conferme figurano i playmaker Andrea Bargnesi e Federico Burini, le ali Lorenzo D'Alessandro e Lorenzo Passoni, oltre ai lunghi Mattia Acunzo e Kristofers Strautmanis. A elevare il potenziale offensivo della formazione rossoblù sono arrivati due esterni americani. Il principale riferimento realizzativo è Marquis Barnett, alla prima esperienza professionistica dopo il percorso universitario a Kent State. L'impatto dell'esterno statunitense sulla Serie A2 è stato immediato: con circa 22 punti di media nelle prime sei giornate, Barnett occupa il secondo posto nella classifica realizzatori del campionato. Al suo fianco c'è Jordan Harris, giocatore con maggiore esperienza professionistica, anche in Italia, capace di garantire atletismo, versatilità e un importante contributo difensivo, come testimoniano gli 1.5 palloni recuperati di media. Il roster è stato inoltre rinforzato con due elementi di grande esperienza nella categoria: Francesco Pellegrino, centro dal notevole bagaglio tecnico e con trascorsi anche in Serie A, e Ion Lupusor, un 4 capace di rendersi pericoloso sia vicino a canestro sia sul perimetro, dove tira con il 39% dalla lunga distanza. Montecatini si presenta a Torino con un bilancio di una vittoria e cinque sconfitte. L'unico successo è arrivato in trasferta sul difficile campo di Sassari, a dimostrazione del potenziale di una squadra che, nonostante le difficoltà incontrate finora, dispone delle risorse per mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Proprio la necessità di trovare punti preziosi rappresenterà una motivazione ulteriore per la formazione di Andreazza.

INIZIATIVE DELLA SERATA

La serata di mercoledì sarà anche l'occasione per rendere omaggio a uno dei grandi protagonisti della storia della pallacanestro torinese. Alessandro Abbio sarà infatti ospite al Pala Gianni Asti nell'ambito dell'iniziativa “Eroi gialloblù – Basket Torino celebra la storia della pallacanestro torinese”. Il pubblico avrà l'opportunità di tributare un riconoscimento a una figura che ha lasciato un segno importante nella storia del basket cittadino, celebrandone il percorso sportivo e il contributo alla tradizione cestistica di Torino.

INFO BIGLIETTI E DIRETTA STREAMING

I biglietti per la sfida tra Reale Mutua Basket Torino e La T Tecnica Gema Montecatini, in programma mercoledì 4 novembre alle ore 20.30 al Pala Gianni Asti, sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket oppure al palazzetto il giorno della partita dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 18.30 alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.