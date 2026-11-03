Acqua Sant’Anna Cuneo, al palasport arriva Monza: caccia alla prima vittoria

La SuperLega Credem Banca non concede pause e l' Acqua Sant’Anna Cuneo è pronta a tornare subito in campo. Domani , mercoledì 4 novembre, alle 20.30 , il palasport di San Rocco Castagnaretta ospiterà la quarta giornata del girone di andata, con i biancoblù di coach Matteo Battocchio attesi dalla sfida casalinga contro il Vero Volley Monza . Un appuntamento importante per la formazione cuneese, che dopo aver raccolto due punti nelle prime tre giornate, frutto dei tie-break persi di misura contro Perugia e Milano, cerca il primo successo stagionale.

La squadra arriva all'appuntamento dopo la combattuta sfida di domenica contro la Cucine Lube Civitanova, nella quale, nonostante la sconfitta per 1-3, ha mostrato ancora una volta di poter competere e tenere testa anche ad avversari di grande valore. Sarà Match Day GSC Cuneo, con il sostegno di un'azienda di consolidata esperienza nei settori della consulenza commerciale e dell'assistenza tecnica per prodotti informatici e dedicati alla fotoriproduzione.

La voglia di riscatto è tanta, come sottolinea il centrale Leandro Mosca, che domani vivrà anche una partita dal significato particolare, ritrovando dall'altra parte della rete la società in cui ha militato nella scorsa stagione. «La cosa che mi è rimasta di più dopo queste prime uscite è una gran fame di vincere: siamo andati vicinissimi al successo più di una volta e c'è la sensazione che ci manchi solo quel piccolo sforzo in più per conquistare la vittoria. Sono contento che si giochi già domani, perché aspettare un'altra settimana sarebbe stato troppo». Una partita che non va però considerata una sfida dall'esito scontato. «In questo campionato tutti se la possono giocare con tutti, non c'è nessun risultato prestabilito. Il nostro campionato è cominciato già contro Perugia e siamo contenti dei punti che abbiamo preso, ma allo stesso tempo avremmo voluto conquistarne di più. Che sia Monza, Prata o Trento, puntiamo sempre a fare il miglior risultato possibile. Sarà una partita completamente diversa rispetto le altre, un altro tipo di battaglia, dovremo concentrarci sul nostro gioco».

Monza si presenta a Cuneo ancora a quota zero punti, ma il percorso delle prime tre giornate racconta di una squadra che ha saputo mettere in difficoltà avversarie importanti. I brianzoli hanno perso 3-1 in trasferta contro Prata di Pordenone, poi hanno ceduto con lo stesso risultato in casa contro Verona e, nell'ultimo turno, per 3-0 contro Perugia. La formazione allenata da Massimo Eccheli è giovane e ricca di talento, proprio come quella cuneese, e in questo avvio ha dovuto fare i conti con l'assenza del palleggiatore statunitense titolare Rowan, sostituito dal giovane Bonacchi.

Battocchio invita infatti a non sottovalutare l'avversario: «Monza è una squadra tosta. È arrivata a un soffio dal conquistare punti nella prima giornata a Prata e anche contro Verona ha avuto le sue occasioni. È una formazione molto giovane, con giocatori di grande personalità e talento. Hanno uno schiacciatore come Velichkov, che ha già giocato la VNL con la Bulgaria, e diversi elementi interessanti. In alcune situazioni possono avere qualche piccola defaillance tecnica legata alla giovane età, ma sopperiscono molto bene con la personalità».

Anche Mosca conosce bene le qualità dei prossimi avversari: «Conosco quasi tutta la squadra e la maggior parte di loro li ho visti crescere. Sono ragazzi molto giovani e forti, che giocano bene e non hanno nulla da invidiare a nessuno. Proprio perché li conosco non li sottovaluto affatto e so che domani sarà una vera e propria battaglia».

Per il centrale dell'Acqua Sant'Anna sarà anche l'occasione per ritrovare una società alla quale è rimasto particolarmente legato. A Monza Mosca ha trascorso un periodo complesso, segnato da diversi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo, ma anche da un percorso di recupero che gli ha permesso di tornare protagonista. «Sono molto legato a Monza, devo tanto a quella società. Ho vissuto momenti complicati a causa degli infortuni, ma mi hanno sempre dato fiducia, permettendomi di riprendere il ritmo e persino di conquistarmi la Nazionale. Li rivedo sempre con un sorriso, ma domani in campo penserò solo a noi e a fare il massimo per la squadra». Il giocatore sta lavorando per ritrovare la migliore condizione: «Sto lavorando duro per tornare al top della forma, ma per ora il mio unico focus è dare tutto per il risultato del gruppo».

Per Battocchio le partite come quella contro il Vero Volley sono sfide che richiedono un approccio diverso rispetto agli appuntamenti contro le grandi della SuperLega, soprattutto dal punto di vista mentale. «Sono gare che possono diventare più nervose, nelle quali bisogna ricordarsi che anche gli avversari giocano a pallavolo. Il nostro sport non è una gara sui cento metri, dove basta fare il proprio personale per vincere: conta quello che succede dall'altra parte della rete». Il messaggio alla squadra è chiaro: «Stiamo bene, anche se siamo un po' stanchi dopo queste prime settimane. Dobbiamo continuare a giocare a pallavolo senza troppi fronzoli e crescere partita dopo partita, per arrivare pronti agli appuntamenti che contano».

I precedenti tra Cuneo e Monza sono due, con una vittoria per parte: nella passata stagione i biancoblù si imposero in casa al tie-break, mentre i brianzoli si presero la rivincita al ritorno vincendo 3-1. Domani il grande pubblico del palasport di San Rocco Castagnaretta sarà ancora una volta determinante, per spingere la squadra verso il primo successo in campionato. L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 19. La prevendita è attiva online sulla piattaforma Liveticket.it e presso il negozio Energia Pulita, in corso Nizza 29 a Cuneo, durante il normale orario di apertura.