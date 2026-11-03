La Baglietto Derthona sfida il blasone dei campioni di Slovenia

Sesta giornata di regular season in BKT EuroCup per la Baglietto Derthona Tortona . La squadra bianconera è attesa alle ore 18:30 di domani , mercoledì 4 novembre, all’Arena Stozice di Lubiana, l’imponente palazzetto da oltre 12 mila posti casa del Cedevita Olimpija . Da Udine alla capitale slovena il rapido spostamento oltreconfine della squadra bianconera, che dopo la sconfitta in campionato in Friuli cercherà di mantenere la sua posizione-playoff nel Girone A, chiusa in ultima piazza dall’avversaria di domani, storico nome del basket continentale come Olimpija Lubiana, di gran lunga la formazione più vincente di Slovenia e reduce dalla fusione nel 2019 con il club croato del Cedevita Zagabria. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Basket e in streaming su Now.

Come arrivano le due squadre?

La Baglietto proverà a dimenticare il momento non felice in campionato prolungando la doppietta di vittorie europee da cui è reduce con Burgos e Rostock. Il ruolino attuale è di 3 vinte e 2 perse come il Riga Zelli, a cui cede il terzo posto per lo scontro diretto a sfavore nell’andata in Lettonia ma con un successo di vantaggio sulla quinta, Le Mans.

Lubiana è l’unica squadra ancora a secco di vittorie nel gruppo. L’ultimo ko è avvenuto sul parquet dell’Aris Salonicco dopo una gara combattuta (78-73) di fronte ad una delle due imbattute capolista, mentre nell’ultima partita giocata sabato scorso in ABA Liga ha battuto in casa l’FMP Belgrado (96-87), terzo successo in cinque gare della formazione del coach montenegrino Zvezdan Mitrovic in lega adriatica, dove occupa la terza piazza (su 10 squadre) nel Girone A dietro Buducnost e Stella Rossa Belgrado. Il play americano Anthony Cowan è il migliore per punti (14.4), assist (3.2) e valutazione (14.8) in EuroCup degli sloveni, che presentano alcune recenti conoscenze del campionato italiano come i lunghi Matthew Hurt, compagno di squadra l’anno scorso a Trapani di Eboua e Alibegovic (ex Lubiana nel 2022-23), e Jayce Johnson, a Trieste due stagioni fa.

Precedenti con le slovene

È la prima volta che il Derthona affronterà nella sua storia una squadra slovena.

Le dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Giochiamo una partita fuoricasa contro una squadra che ovviamente ha una classifica falsa, con giocatori di esperienza ma anche di talento sia con gli esterni che con i lunghi molto versatili. Noi vogliamo trovare solidità sui 40 minuti, giocando con grande aggressività e concentrazione su tutti i due lati del campo».

Il playmaker Aljami Durham: «Non importa dove si trovi in classifica Lubiana, dobbiamo andare lì e giocare la nostra partita. Sono tutte squadre forti, tutte sanno giocare, tutte possono vincere - specialmente in casa. Dobbiamo affrontare la partita con intensità e dare il massimo per vincerla, perché ogni avversario va preso sul serio».

«Lo stato mentale della nostra squadra è buono, stiamo bene. La chiave è continuare a lavorare duramente ogni giorno e concentrarci sul miglioramento costante. Qualunque cosa accada, la squadra si impegna a fare meglio ogni giorno, lavora sodo e vuole restare unita».