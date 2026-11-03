La Baglietto Derthona sfida il blasone dei campioni di Slovenia
Sesta giornata di regular season in BKT EuroCup per la Baglietto Derthona Tortona. La squadra bianconera è attesa alle ore 18:30 di domani, mercoledì 4 novembre, all’Arena Stozice di Lubiana, l’imponente palazzetto da oltre 12 mila posti casa del Cedevita Olimpija. Da Udine alla capitale slovena il rapido spostamento oltreconfine della squadra bianconera, che dopo la sconfitta in campionato in Friuli cercherà di mantenere la sua posizione-playoff nel Girone A, chiusa in ultima piazza dall’avversaria di domani, storico nome del basket continentale come Olimpija Lubiana, di gran lunga la formazione più vincente di Slovenia e reduce dalla fusione nel 2019 con il club croato del Cedevita Zagabria. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Basket e in streaming su Now.
Come arrivano le due squadre?
La Baglietto proverà a dimenticare il momento non felice in campionato prolungando la doppietta di vittorie europee da cui è reduce con Burgos e Rostock. Il ruolino attuale è di 3 vinte e 2 perse come il Riga Zelli, a cui cede il terzo posto per lo scontro diretto a sfavore nell’andata in Lettonia ma con un successo di vantaggio sulla quinta, Le Mans.
Lubiana è l’unica squadra ancora a secco di vittorie nel gruppo. L’ultimo ko è avvenuto sul parquet dell’Aris Salonicco dopo una gara combattuta (78-73) di fronte ad una delle due imbattute capolista, mentre nell’ultima partita giocata sabato scorso in ABA Liga ha battuto in casa l’FMP Belgrado (96-87), terzo successo in cinque gare della formazione del coach montenegrino Zvezdan Mitrovic in lega adriatica, dove occupa la terza piazza (su 10 squadre) nel Girone A dietro Buducnost e Stella Rossa Belgrado. Il play americano Anthony Cowan è il migliore per punti (14.4), assist (3.2) e valutazione (14.8) in EuroCup degli sloveni, che presentano alcune recenti conoscenze del campionato italiano come i lunghi Matthew Hurt, compagno di squadra l’anno scorso a Trapani di Eboua e Alibegovic (ex Lubiana nel 2022-23), e Jayce Johnson, a Trieste due stagioni fa.
Precedenti con le slovene
È la prima volta che il Derthona affronterà nella sua storia una squadra slovena.
Le dichiarazioni
Coach Mario Fioretti: «Giochiamo una partita fuoricasa contro una squadra che ovviamente ha una classifica falsa, con giocatori di esperienza ma anche di talento sia con gli esterni che con i lunghi molto versatili. Noi vogliamo trovare solidità sui 40 minuti, giocando con grande aggressività e concentrazione su tutti i due lati del campo».
Il playmaker Aljami Durham: «Non importa dove si trovi in classifica Lubiana, dobbiamo andare lì e giocare la nostra partita. Sono tutte squadre forti, tutte sanno giocare, tutte possono vincere - specialmente in casa. Dobbiamo affrontare la partita con intensità e dare il massimo per vincerla, perché ogni avversario va preso sul serio».
«Lo stato mentale della nostra squadra è buono, stiamo bene. La chiave è continuare a lavorare duramente ogni giorno e concentrarci sul miglioramento costante. Qualunque cosa accada, la squadra si impegna a fare meglio ogni giorno, lavora sodo e vuole restare unita».
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