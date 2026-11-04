Club76: weekend di successi tra campionati nazionali e giovanili
La Serie A1 supera 3-0 Uyba, mentre L’Alba Volley conquista al tie break la terza vittoria consecutiva in B1. Festeggiano anche Playasti e GS Pino Volley in Serie D, bene l’U14 del Club76 MTS Ser Santena. Stop per Santena in B2 e per la formazione U17
Le ragazze di coach Negro, in Serie A1, continuano a fare bene e mettono in bisaccia, ancora una volta, tre punti importantissimi dopo il match casalingo con Laica Cioccolato Uyba vinto 3-0 (25-20, 25-22, 25-22). In Serie B1 L’Alba Volley vince al tie break, 3-2 contro UIV Pavia (22-25, 21-25, 25-18, 25-18, 16-14). Per le “clubbine” si tratta della terza vittoria consecutiva su tre gare, da esordienti nel Campionato nazionale di Serie B1. In Serie B2 MTS Ser Santena cede il passo a San Mauro: l'AF Volley Bellaidea si impone 3-1 (25-18, 18-25, 25-16, 25-21). Si interrompe la striscia positiva di Santena, che esce sconfitta dal campo dell'AF Volley Bellaidea dopo quasi due ore di autentica battaglia, nel match valido per il girone D del campionato nazionale di Serie B2.
Rasero Teloni Club76 Playasti in Serie D vince al tie break 3-2 contro BAM Mondovì (25-23, 20-25, 25-16, 30-32, 15-11). Prima vittoria della nuova stagione per le ragazze astigiane, che si sono dimostrate tatticamente attente e precise. Un po' di rammarico per i tre punti sfiorati dopo una grande rimonta nel quarto parziale.
Bene anche la Serie D rappresentata da GS Pino Volley, che vince a punteggio pieno, 3-0, contro Lapolismile (25-22, 25-20, 25-17). Ancora una vittoria per le ragazze della Serie D: una grande prova di valore anche per i due giovanissimi liberi (classe 2011 e 2010), chiamate a sostituire due infortuni.
In U19 L’Alba Volley si impone 3-1 su El Gall (20-25, 25-16, 25-16, 25-16).
In U17 il Club76 GS Pino Gold Fenice inciampa 0-3 su Nvz Parella Lingotto (13-25, 11-25, 12-25). La partita non decolla mai, le pinesi si arrendono prima di combattere e il match risulta a senso unico contro una squadra più forte e motivata.
In U14, infine, Club76 MTS Ser Santena vince 3-1 affrontando San Dan Volley Villafranca (25-20, 21-25, 25-11, 25-21). Le “clubbine” portano a casa una bella vittoria contro un ottimo avversario, nel corso di una gara a lunghi tratti giocata punto a punto.
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