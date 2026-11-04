LILT Virtus Alessandria: rinasce il settore maschile

Un piccolo germoglio, ma un segnale fortissimo! Dopo troppi anni di assenza della pallavolo maschile ad Alessandria, la LILT Virtus Alessandria Pallavolo ha deciso che era arrivato il momento di ripartire. E di farlo da dove tutto comincia: dai più piccoli! Il Presidente Riccardo Romaniello e tutto lo staff tecnico dirigenziale ha fatto l’annuncio pubblico che la LILT Virtus Alessandria Pallavolo sarà presente ai nastri di partenza del campionato 4x4 Under 13 Maschile .

Un primo passo, piccolo ma importantissimo per il futuro della Società alessandrina. «Perché non vogliamo – dice la dirigenza - che sia soltanto la nascita di una squadra, ma l'inizio di un percorso che possa riportare, con il tempo, la pallavolo maschile a crescere nella nostra città. Sappiamo che ci sarà tanto da lavorare, ma crediamo che per costruire qualcosa di importante si debba avere il coraggio di cominciare. E noi abbiamo deciso di provarci!».

E adesso la Virtus Alessandria lancia un appello: «Cerchiamo nuovi piccoli pallavolisti! Chi ha un bambino che vuole avvicinarsi alla pallavolo, divertirsi, fare nuove amicizie e scoprire questo bellissimo sport, portalo a provare con noi! Non serve avere mai giocato. Servono soltanto un paio di scarpe da ginnastica e tanta voglia di divertirsi!».

Dove? Palestra Vochieri – Alessandria

Quando? Martedì e giovedì

Orario? Dalle 17:00 alle 18:30

Per Info e prove: Coach Elisa Milan – WhatsApp 371 5447125