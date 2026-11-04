 Bertram Derthona: aperta la vendita dei biglietti per la gara casalinga con l’Olimpia Milano

November Pack, per l’acquisto c’è tempo fino a domenica alle ore 17:30. Il miniabbonamento consente di vedere a prezzi vantaggiosi le 4 gare casalinghe del Derthona nel mese di novembre
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 04.11.2026, 14:45

6 min

Derthona Basket comunica che sono in vendita i biglietti per la gara casalinga della Bertram Derthona Tortona con l'Armani Olimpia Milano, in programma domenica 22 novembre alle ore 16:00 alla Nova Arena di Tortona. La partita è valida per la nona giornata di regular season della LBA Serie A SisalClub.

PREZZI

Il costo dei tagliandi nei diversi settori:

SETTORE

NOME SETTORE

PREZZO INTERO (€)

PREZZO U18 E OVER 65 (€)

PREZZO INTERO ONLINE (€)

A8

CORPORATE

100,00

80,00

90,00

A2, A4

BENCHSIDE

55,00

44,00

50,00

A1, A5

BENCHSIDE LATERALE

40,00

32,00

36,00

A3

PARTERRE

70,00

56,00

63,00

A7, A9

EXECUTIVE

60,00

48,00

54,00

A6, A10

LODGE

45,00

36,00

41,00

B1, B5

TRIBUNA LATERALE

15,00

11,00

13,00

B2, B4

TRIBUNA

20,00

16,00

18,00

B3, B4

TRIBUNA CENTRALE

25,00

20,00

23,00

B6, B9

STAGE LATERALE

15,00

11,00

13,00

B7, B8

STAGE

24,00

19,00

20,00

B7, B8

STAGE CENTRALE

28,00

22,00

25,00

G1, G2, G3

CURVA DERTHONA

14,00

11,00

13,00

G4

CURVA OSPITI

 

20,00

24,00

G6

GALLERIA OSPITI

 

20,00

24,00

G5

CURVA EST

14,00

11,00

13,00

Quattro le modalità d’acquisto:

  • online su derthonabasket.vivaticket.it 
  • presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, il sabato dalle 10:00 alle 12:30
  • presso i punti vendita Vivaticket
  • presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara a partire dalle ore 14:00

I tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, sabato 21 novembre.

NOVEMBER PACK

C'è tempo fino a domenica 8 novembre alle ore 17:30 per l'acquisto del November Pack, il miniabbonamento che consente di vedere a prezzi vantaggiosi le 4 gare casalinghe del Derthona Basket nel mese di novembre. Si parte domenica 8 con la sfida alla capolista del campionato Nutribullet Treviso, partita con inizio fissato appunto per le 17:30 alla Nova Arena, si prosegue mercoledì 11 alle 19:30 con un'altra capolista ma del girone di BKT EuroCup, l'Hapoel Midtown Gerusalemme, sempre di coppa europea la sfida di mercoledì 18 alle 17:30 con il Riga Zelli e infine la già citata partita del 22 con Milano.

PREZZI

Il costo del pack nei diversi settori:

SETTORE

NOME SETTORE

PREZZO INTERO ONLINE (€)

PREZZO RID. U18 e OVER 65 (€)

A2, A4

BENCHSIDE

118,00

93,00

A1, A5

BENCHSIDE LATERALE

85,00

67,00

A3

PARTERRE

147,00

117,00

A6, A10

LODGE

98,00

77,00

A8

CORPORATE

208,00

167,00

A7, A9

EXECUTIVE

125,00

100,00

B2, B4

TRIBUNA

43,00

34,00

B3, B4

TRIBUNA CENTRALE

55,00

43,00

B6, B9

STAGE LATERALE

43,00

34,00

B7, B8

STAGE

52,00

41,00

B7, B8

STAGE CENTRALE

60,00

47,00

G1, G2, G3

CURVA DERTHONA

33,00

25,00

G5

CURVA EST

33,00

25,00

Tre le modalità d’acquisto:

  • online su derthonabasket.vivaticket.it 
  • presso i punti vendita Vivaticket
  • presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio di domenica 8 novembre a partire dalle ore 15:30

Tutte le news
Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS