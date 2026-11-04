Bertram Derthona: aperta la vendita dei biglietti per la gara casalinga con l’Olimpia Milano
Derthona Basket comunica che sono in vendita i biglietti per la gara casalinga della Bertram Derthona Tortona con l'Armani Olimpia Milano, in programma domenica 22 novembre alle ore 16:00 alla Nova Arena di Tortona. La partita è valida per la nona giornata di regular season della LBA Serie A SisalClub.
PREZZI
Il costo dei tagliandi nei diversi settori:
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SETTORE
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NOME SETTORE
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PREZZO INTERO (€)
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PREZZO U18 E OVER 65 (€)
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PREZZO INTERO ONLINE (€)
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A8
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CORPORATE
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100,00
|
80,00
|
90,00
|
A2, A4
|
BENCHSIDE
|
55,00
|
44,00
|
50,00
|
A1, A5
|
BENCHSIDE LATERALE
|
40,00
|
32,00
|
36,00
|
A3
|
PARTERRE
|
70,00
|
56,00
|
63,00
|
A7, A9
|
EXECUTIVE
|
60,00
|
48,00
|
54,00
|
A6, A10
|
LODGE
|
45,00
|
36,00
|
41,00
|
B1, B5
|
TRIBUNA LATERALE
|
15,00
|
11,00
|
13,00
|
B2, B4
|
TRIBUNA
|
20,00
|
16,00
|
18,00
|
B3, B4
|
TRIBUNA CENTRALE
|
25,00
|
20,00
|
23,00
|
B6, B9
|
STAGE LATERALE
|
15,00
|
11,00
|
13,00
|
B7, B8
|
STAGE
|
24,00
|
19,00
|
20,00
|
B7, B8
|
STAGE CENTRALE
|
28,00
|
22,00
|
25,00
|
G1, G2, G3
|
CURVA DERTHONA
|
14,00
|
11,00
|
13,00
|
G4
|
CURVA OSPITI
|
|
20,00
|
24,00
|
G6
|
GALLERIA OSPITI
|
|
20,00
|
24,00
|
G5
|
CURVA EST
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14,00
|
11,00
|
13,00
Quattro le modalità d’acquisto:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, il sabato dalle 10:00 alle 12:30
- presso i punti vendita Vivaticket
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara a partire dalle ore 14:00
I tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, sabato 21 novembre.
NOVEMBER PACK
C'è tempo fino a domenica 8 novembre alle ore 17:30 per l'acquisto del November Pack, il miniabbonamento che consente di vedere a prezzi vantaggiosi le 4 gare casalinghe del Derthona Basket nel mese di novembre. Si parte domenica 8 con la sfida alla capolista del campionato Nutribullet Treviso, partita con inizio fissato appunto per le 17:30 alla Nova Arena, si prosegue mercoledì 11 alle 19:30 con un'altra capolista ma del girone di BKT EuroCup, l'Hapoel Midtown Gerusalemme, sempre di coppa europea la sfida di mercoledì 18 alle 17:30 con il Riga Zelli e infine la già citata partita del 22 con Milano.
PREZZI
Il costo del pack nei diversi settori:
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SETTORE
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NOME SETTORE
|
PREZZO INTERO ONLINE (€)
|
PREZZO RID. U18 e OVER 65 (€)
|
A2, A4
|
BENCHSIDE
|
118,00
|
93,00
|
A1, A5
|
BENCHSIDE LATERALE
|
85,00
|
67,00
|
A3
|
PARTERRE
|
147,00
|
117,00
|
A6, A10
|
LODGE
|
98,00
|
77,00
|
A8
|
CORPORATE
|
208,00
|
167,00
|
A7, A9
|
EXECUTIVE
|
125,00
|
100,00
|
B2, B4
|
TRIBUNA
|
43,00
|
34,00
|
B3, B4
|
TRIBUNA CENTRALE
|
55,00
|
43,00
|
B6, B9
|
STAGE LATERALE
|
43,00
|
34,00
|
B7, B8
|
STAGE
|
52,00
|
41,00
|
B7, B8
|
STAGE CENTRALE
|
60,00
|
47,00
|
G1, G2, G3
|
CURVA DERTHONA
|
33,00
|
25,00
|
G5
|
CURVA EST
|
33,00
|
25,00
Tre le modalità d’acquisto:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso i punti vendita Vivaticket
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio di domenica 8 novembre a partire dalle ore 15:30
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