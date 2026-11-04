Giaguari Torino: luci e ombre nel weekend delle giovanili

Quello appena trascorso è stato un weekend pieno per i Giaguari Torino, che sono scesi in campo con tutte e tre le formazioni iscritte ai campionati autunnali. Sabato 31 Ottobre la Under 18 ha fatto visita ai Frogs Legnano dopo la bruciante sconfitta per un solo punto rimediata all’esordio contro i Seamen Milano. Questa volta è andata decisamente meglio per la compagine di Coach Pizzimento, che è tornata da Legnano con una importante vittoria per 28-0, dopo una partita che non ha avuto storia sin dal calcio d’inizio. Due corse di Luca Borri e due touchdown pass di Mattia Di Tommaso (che ha sostituito l’infortunato Brancaleoni) per Michele Orlando sono il bottino dell’attacco giallonero, a cui si aggiungono le trasformazioni su calcio di Borri (1) e Ghisio (3).