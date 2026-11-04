Giaguari Torino: luci e ombre nel weekend delle giovanili
Fine settimana intenso per i gialloneri, impegnati con tutte e tre le formazioni. L’Under 18 conquista una netta vittoria, mentre Under 21 e Under 15 cedono di misura; domenica 8 novembre doppio appuntamento casalingo a Borgaretto
Quello appena trascorso è stato un weekend pieno per i Giaguari Torino, che sono scesi in campo con tutte e tre le formazioni iscritte ai campionati autunnali. Sabato 31 Ottobre la Under 18 ha fatto visita ai Frogs Legnano dopo la bruciante sconfitta per un solo punto rimediata all’esordio contro i Seamen Milano. Questa volta è andata decisamente meglio per la compagine di Coach Pizzimento, che è tornata da Legnano con una importante vittoria per 28-0, dopo una partita che non ha avuto storia sin dal calcio d’inizio. Due corse di Luca Borri e due touchdown pass di Mattia Di Tommaso (che ha sostituito l’infortunato Brancaleoni) per Michele Orlando sono il bottino dell’attacco giallonero, a cui si aggiungono le trasformazioni su calcio di Borri (1) e Ghisio (3).
Domenica 1 Novembre, invece, doppia sfida casalinga, a cominciare dalla Under 21 che ha ospitato i Trappers Cecina. Partita difficile e sempre equilibrata, che i toscani sono riusciti a portare a casa 14-6 con un touchdown a un minuto dalla fine che ha vanificato il tentativo di rimonta dei Giaguari che avevano risposto con Anthnoy Choupo al touchdown in apertura dei Trappers.
Per terminare la giornata ha fatto il suo esordio in campionato anche la formazione Under 15, che era opposta alla Elevate Sports Academy, squadra nata da una collaborazione tra alcune società lombarde. Anche in questo caso partita molto equilibrata con i Giaguari sempre ad inseguire. Nel secondo quarto la combinazione Luca Picatti – Cristiano Papeo ha portato a due segnature per i Giaguari permettendo, così, ai padroni di casa di impattare il risultato sul 12-12 all’intervallo. Nella seconda metà della partita risulta decisivo il guizzo del running back Argnani per i lombardi che, a 4:58 dal termine mettono il sigillo ad una partita che termina, così, 18-12 per l’Academy.
Domenica 8 novembre altra doppia partita in casa per i Giaguari al Centro Sportivo Totta di Borgaretto (TO). La Under 18 affronterà nuovamente i Frogs Legnano alle 14, mentre alle 16:30 la Under 21 ospiterà i Bengals Brescia.
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