Derthona, beffa all’overtime: a Lubiana sfuma la vittoria in volata

Due ore e mezza di gioco, un miracolo per portare la gara al supplementare sulla sirena dei tempi regolamentari, la costante degli errori ai tiri liberi per non vincerla nel prolungamento e l'amarezza degli ultimissimi secondi che premiano i padroni di casa del Cedevita Olimpija Lubiana. Finisce 73-71 per gli sloveni la sfida piena di rimpianti all'Arena Stozice per la Baglietto Derthona Tortona, più volte ad un passo dall'infilare la prima vittoria esterna dell'intera stagione e mettere un primo chiodo importante sul proprio piazzamento-playoff nel Girone A della BKT EuroCup. Alla fine i bianconeri sono invece costretti a vedere rimettere in pari il proprio record nella competizione europea dopo sei turni di regular season, 3 vinte e 3 perse.

La Partita

Dal +12 di inizio ripresa - il 27-39 siglato da Olejniczak a completare l'opera positiva a cavallo dell'intervallo del duo Maddox-Durham - al -5 a 16" dalla fine dei regolamentari, 64-59, recuperato per i capelli con due triple, quella immediata di Bortolani e il miracolo dall'angolo di Gorham - con la preziosa collaborazione del rimbalzo offensivo di Eboua - che con 7 decimi da giocare ha mandato tutto all'overtime, questo il riassunto dei primi quaranta minuti caratterizzati dal punteggio molto basso e da tante occasioni mancate dal Derthona tra rimbalzi offensivi concessi e tiri liberi sbagliati.

Il prolungamento della sfida si caratterizza per il susseguirsi di fischi arbitrali che allungano a dismisura il match e dai quali trae più vantaggio il Derthona, che sul 71-69 a suo favore e Maddox in lunetta a -20" ha la chance di mettere una mezza ipoteca sulla vittoria. La guardia americana cade però anche lui vittima del tabù della lunetta che ha colpito l'intera squadra bianconera (18/37 il conto totale) e fa 0/2, punito dalla corsa vincente fino all'altro canestro di Kirkwood per la parità a quota 71 a 11" dal termine. La Baglietto avrebbe ancora la chance di vincerla, ma prima Maddox perde palla dal palleggio oltre la linea laterale a -4" e, sul time-out chiamato dalla panchina slovena, ormai priva del coach Mitrovic per espulsione per doppio fallo tecnico, Durham commette fallo su Cowan a 3 secondi e 8 decimi dal termine. Il play americano di Lubiana segna entrambi i liberi del sorpasso, mai più ribaltato dal Derthona perché il tiro da tre in corsa di Durham va lontano dal ferro.

La Baglietto tornerà a giocare in BKT EuroCup mercoledì prossimo, 11 novembre, alle ore 19:30 alla Nova Arena con l'Hapoel Midtown Gerusalemme, gara preceduta domenica 8 alle 17:30 dalla sfida sempre casalinga di campionato di fronte alla capolista Nutribullet Treviso.

Le Dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Una partita combattuta, sembrava che fossimo in controllo della partita quando siamo andati in doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto, invece poi siamo andati giù a causa di parecchie sciocchezze nel periodo finale. Siamo comunque tornati sotto, siamo riusciti a mandare la gara al supplementare, ma anche nell'overtime altre sciocchezze ci hanno punito. Ovviamente il nostro tagliafuori difensivo non è stato all'altezza, non è quasi nemmeno menzionare la nostra prestazione ai tiri liberi, a questi livelli tirare con meno del 50% dalla lunetta io non l'ho mai visto.»

Cedevita Olimpija Lubiana - Baglietto Derthona Tortona 73-71 dts

Parziali (16-20, 27-36, 44-50, 65-65)

Lubiana: Cowan 9, Gainey 9, Lomazs 16, Ustun n.e., Blazic n.e., Osifo, Cerkvenik, Hurt 9, Kirkwood 12, Kroflic 2, Skara 4, Johnson 12. All. Mitrovic.

Derthona: Eboua 11, Hubb 4, Gorham 12, Pecchia 6, A. Alibegovic 5, Di Meo n.e., Bortolani 3, Olejniczak 6, Maddox 13, Gazzotti n.e., Jallow 2, Durham 9. All. Fioretti.

Arbitri: Panther (GER), Padros (ESP), Tsimpouris (GRE).

Spettatori: 1.512