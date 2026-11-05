Reale Mutua, cinquina vincente! Montecatini travolta al Pala Gianni Asti

La Reale Mutua Basket Torino conquista la quinta vittoria consecutiva. Dopo le straordinarie imprese esterne di Brindisi e Pesaro, i gialloblù di coach Paolo Moretti tornano al Pala Gianni Asti e superano con autorità La T Tecnica Gema Montecatini per 70-48, nel posticipo infrasettimanale della settima giornata. Una partita condotta fin dalle prime battute da Torino, che ha indirizzato la sfida grazie a un'eccellente prestazione difensiva, gestendo l’ampio vantaggio e portando il proprio bilancio stagionale sul 5-1. Miglior realizzatore Zach Harvey con 17 punti, seguito da un brillante Thiago Villar, autore del proprio massimo in carriera in Serie A2 con 13 punti. Da segnalare anche la prestazione di Federico Massone, che chiude con 9 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, e l’esordio in gialloblù di Matteo Corgnati dopo lo stop per infortunio. Una serata di festa per il pubblico torinese, impreziosita anche dal momento celebrativo dedicato ad Alessandro Abbio, omaggiato nell'ambito dell'iniziativa “Eroi gialloblù – Basket Torino celebra la storia della pallacanestro torinese”.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Massone, Pepe, Harvey, Allen, Scandiuzzi

Montecatini: Bargnesi, Harris, Barnett,, Lupusor, Pellegrino

La Reale Mutua impone fin dai primi possessi la propria intensità difensiva, piazzando un immediato parziale di 8-0 che costringe coach Andreazza a chiamare timeout. Con il passare dei minuti, però, Montecatini inizia a prendere ritmo, accorciando il distacco fino al 19-15 che chiude la prima frazione.

In apertura di secondo quarto i gialloblù cambiano nuovamente marcia, costruendo un parziale di 9-0 che vale il primo vantaggio in doppia cifra sul 28-15. Sono soprattutto Zach Harvey e Terry Allen a guidare l'attacco torinese, mentre la difesa continua a mettere in difficoltà la formazione toscana. Torino raggiunge il +15 e va all'intervallo lungo avanti 42-27.

Al rientro dagli spogliatoi la partita si fa più sporca, con entrambe le squadre che faticano a trovare fluidità offensiva. La Reale Mutua mantiene comunque saldamente il controllo grazie alla difesa. È ancora Harvey a dare la scossa all'attacco gialloblù, firmando i canestri che permettono a Torino di aggiornare il massimo vantaggio sul +19 (52-33). Montecatini non riesce a trovare le contromisure e la terza frazione si chiude sul 55-37.

Nell'ultimo quarto Torino continua ad amministrare il vantaggio senza abbassare l'attenzione, toccando il +22. Con il risultato ormai indirizzato, coach Moretti può ampliare le rotazioni e concedere spazio ai più giovani. A mettersi particolarmente in evidenza è Thiago Villar, che raggiunge per la prima volta la doppia cifra in Serie A2 e chiude con 13 punti. Minuti anche per Alberto Mossi e Raffaele Ficetti, in campo insieme a Villar e al rientrante Corgnati. La Reale Mutua gestisce e chiude sul 70-48, conquistando la quinta vittoria consecutiva e regalando un'altra soddisfazione al pubblico del Pala Gianni Asti.

Coach Moretti: «Siamo ovviamente molto contenti di aver conquistato un'altra vittoria. Dal punto di vista difensivo siamo stati straordinari e sono particolarmente soddisfatto dell'intensità e dell'aggressività che stiamo riuscendo a portare in campo. In attacco ci è mancata un po' di precisione, ma dovevamo anche ritrovare il ritmo partita dopo un periodo in cui abbiamo giocato relativamente poco. Ora dobbiamo prepararci al meglio, perché ci attende una fase di calendario particolarmente intensa».

Reale Mutua Torino - La T Tecnica Gema Montecatini 70-48

Parziali (19-15, 23-12, 13-10, 15-11)

Reale Mutua Torino: Zach Harvey 17 (2/5, 4/6), Thiago Villar cristobo 13 (5/7, 1/3), Simone Pepe 9 (2/2, 1/6), Federico Massone 9 (3/8, 1/1), Terry Allen 9 (3/6, 1/3), Stefano Faloppa 5 (1/3, 0/2), Lorenzo Benvenuti 5 (1/3, 0/0), Matteo Ghirlanda 2 (1/1, 0/1), Francesco Scandiuzzi 1 (0/0, 0/1), Alberto Mossi 0 (0/1, 0/0), Raffaele Ficetti 0 (0/0, 0/0), Matteo Corgnati 0 (0/1, 0/1). Tiri liberi: 10 / 19 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Federico Massone 11) - Assist: 15 (Federico Massone 6).

La T Tecnica Gema Montecatini: Marquis Barnett 12 (4/11, 1/10), Mattia Acunzo 10 (1/2, 1/1), Francesco Pellegrino 7 (2/4, 1/1), Kristofers Strautmanis 6 (1/1, 0/0), Ion Lupusor 5 (1/3, 1/2), Andrea Bargnesi 3 (1/3, 0/3), Lorenzo Passoni 3 (0/0, 1/2), Jordan Harris 2 (1/5, 0/2), Lorenzo D'alessandro 0 (0/0, 0/2), Federico Burini 0 (0/1, 0/2), Davide Benvenuti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Mattia Acunzo, Lorenzo D'alessandro 7) - Assist: 11 (Andrea Bargnesi 4).