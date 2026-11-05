Acqua Sant’Anna Cuneo, ancora un tie-break amaro: Monza passa al quinto set

L’ Acqua Sant’Anna Cuneo rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. La formazione di Matteo Battocchio lotta per oltre due ore e mezza contro la Vero Volley Monza , ma alla fine deve arrendersi al tie-break: 2-3 il risultato finale, con parziali di 21-25, 23-25, 25-23, 28-26 e 13-15. Una partita combattuta e nervosa, come ci si aspettava alla vigilia, nella quale le due squadre si sono affrontate a viso aperto, alternando momenti di buon gioco a qualche tensione di troppo. A fare da cornice alla sfida i 2.728 spettatori del palazzetto, rimasti con il fiato sospeso fino all'ultimo pallone.

L'equilibrio emerge anche dai numeri: Cuneo chiude con il 42% in attacco contro il 44% di Monza, mentre a muro i piemontesi prevalgono di misura (12-11). Meglio l'Acqua Sant'Anna in ricezione, con il 49% contro il 42% degli avversari, mentre gli ace sono cinque per i padroni di casa e sei per i brianzoli. Alla fine, a decidere una sfida così equilibrata, sono davvero pochi dettagli.

Resta però il rammarico per un'occasione che Cuneo avrebbe potuto sfruttare diversamente, come sottolinea anche l'opposto Nathan Feral: «Il nostro obiettivo oggi era prendere tre punti e alla fine ne abbiamo conquistato soltanto uno. Nei primi due set non siamo riusciti a esprimerci come avremmo dovuto: nel primo praticamente non abbiamo giocato, mentre nel secondo eravamo avanti di quattro punti e non siamo riusciti a chiuderlo. Non è possibile».

Il francese non nasconde la delusione, soprattutto perché la squadra era consapevole di avere le possibilità per portare a casa l'intera posta: «Sapevamo di poter vincere questa partita e di avere il livello per conquistare tre punti. Dobbiamo rivedere quello che non ha funzionato, capire dove abbiamo sbagliato e ripartire. Adesso, però, bisogna guardare avanti: ci aspetta Prata questo fine settimana e dobbiamo andare lì a testa alta, cercando finalmente di prenderci i tre punti».

Un pizzico di nervosismo, secondo Feral, ha probabilmente condizionato la prestazione dei biancoblù: «Era una partita molto importante, contro una squadra del nostro livello, contro cui sapevamo di poter fare risultato. Forse abbiamo sentito un po' troppo la pressione. Si è visto anche in campo: contro la Lube non avevamo giocato con lo stesso nervosismo. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima».

IL MATCH

I sestetti di partenza. Coach Matteo Battocchio schiera l’Acqua Sant’Anna Cuneo con Argilagos in cabina di regia e Feral nel ruolo di opposto. Al centro della rete ci sono Codarin e Mosca, mentre in banda agiscono Champlin e Poriya. Il libero è Cavaccini.

Risponde coach Eccheli per la Vero Volley Monza, che affida la regia a Bonacchi, con Frascio nel ruolo di opposto. Al centro spazio a Beretta e Petkov, mentre in posto quattro ci sono Velichkov e Khotsevich. Il libero è Morazzini.

Il primo set si apre nel segno della Vero Volley Monza, che parte con maggiore incisività e si porta subito sullo 0-2, sfruttando un errore in attacco di Poriya. L’Acqua Sant’Anna Cuneo reagisce prontamente e trova la parità a quota 3 grazie al muro vincente di Mosca. Da quel momento le due formazioni procedono a braccetto, rispondendosi colpo su colpo fino a quando gli ospiti riescono nuovamente a mettere la testa avanti, conquistando un break sull’8-10, complice un errore nella costruzione del gioco da parte dei cuneesi.

Monza prova ad allungare e il muro di Frascio su Champlin vale il 10-13, costringendo coach Battocchio a chiamare il time-out. La pausa dà nuova energia ai padroni di casa, che provano a ricucire lo strappo: il primo tempo vincente di Codarin porta Cuneo sul 14-15, mentre l’errore in attacco di Frascio permette ai biancoblù di ristabilire la parità sul 18-18.

Nel momento decisivo, però, la Vero Volley ritrova lucidità e concretezza. Velickov firma il mani-out del 21-23, poi Morazzini mura Poriya per il 21-24, consegnando agli ospiti tre set point. A chiudere il parziale sul 21-25 è un errore in attacco di Feral, che permette a Monza di conquistare il primo set.

Le due squadre chiudono il primo set con percentuali d’attacco molto simili: 40% per Cuneo e 42% per Monza. A fare la differenza sono però gli errori dei piemontesi, che concedono ben 10 punti agli avversari, contro i 4 regalati dai lombardi. Monza prova la reazione, la pipe di Khotsevich segna il – 3 (8-5)

L’Acqua Sant’Anna Cuneo parte con il piede giusto nel secondo set e si porta subito sul 2-0 grazie a un diagonale vincente di Champlin. Il vantaggio biancoblù aumenta fino al 4-1, con l’attacco dalla seconda linea di Feral, che spinge coach Eccheli a chiamare immediatamente il time-out. Cuneo, però, continua a spingere e allunga ulteriormente: è ancora Feral a firmare il break del 7-3, mentre il muro di Codarin su Massari vale l’8-3. I padroni di casa mantengono il controllo del parziale e si portano sull’11-6 con un diagonale stretto di Champlin.

Monza prova a rientrare in partita con una pipe vincente di Khotsevich e approfitta poi di un errore in attacco di Poriya per accorciare sul 14-12. Cuneo risponde prontamente e ristabilisce le distanze grazie al muro di Feral su Velichkov, che vale il 17-13 e costringe Eccheli al secondo time-out. I lombardi, però, non si arrendono: un errore in attacco di Feral permette loro di avvicinarsi sul 18-16, mentre il punto di Velichkov vale il 19-18 e induce coach Battocchio a fermare il gioco.

Al rientro in campo è ancora Velichkov protagonista, questa volta con un ace che firma la parità a quota 19. Si entra così nella fase decisiva del set, con Monza che trova il sorpasso e conquista il set point sul 22-24 grazie a una battuta vincente di Khotsevich. A chiudere il parziale è Velichkov, che firma il 23-25 e consegna alla Vero Volley anche il secondo set.

Cresce l’efficacia offensiva della Vero Volley Monza nel secondo set, con il 49% in attacco contro il 40% dell’Acqua Sant’Anna Cuneo. I piemontesi pagano soprattutto la prestazione di Poriya, che chiude il parziale con il 25% in attacco.

Nel terzo set coach Battocchio inserisce Loubeyre al posto di Cavaccini nel ruolo di libero. Cuneo parte ancora con determinazione e trova il primo break sul 4-2 grazie al muro di Feral, allungando poi fino al 6-3 con un ace di Poriya. Monza reagisce e ricuce lo strappo, riportandosi in parità sul 9-9. I biancoblù provano nuovamente a scappare con la battuta vincente di Argilagos (13-11) e un fallo di quartpo tocco degli ospiti che vale il 16-13, ma la Vero Volley non molla e, grazie a Beretta, torna sul 17-17.

Il finale è combattuto, con le due squadre che procedono punto a punto. Feral prova a trascinare Cuneo con l’ace del 18-16, ma un suo errore in attacco permette a Monza di ristabilire la parità sul 19-19. Si arriva così in volata, dove a fare la differenza è ancora Feral: il suo ace chiude il set sul 25-23 e riapre la partita, con Cuneo che accorcia le distanze.

Sul fronte statistico, questa volta è Cuneo a fare meglio in attacco, chiudendo il set con il 50% di efficacia contro il 38% di Monza. A fare la differenza è soprattutto il servizio, con i piemontesi capaci di mettere a segno 4 ace, due dei quali firmati da Feral.

Nel quarto set coach Battocchio conferma Loubeyre nel ruolo di libero e inserisce Strehlau al posto di Poriya nel sestetto iniziale. Monza parte meglio e si porta sullo 0-2, ma Cuneo reagisce e trova la parità sul 5-5 con un attacco di Feral, aiutato dal tocco del muro avversario. Il parziale prosegue in equilibrio fino al turno al servizio di Strehlau, che permette ai biancoblù di trovare il break: Feral firma il punto del 20-18 e costringe coach Eccheli al time-out.

Al rientro in campo Strehlau continua a mettere pressione con la sua battuta e Codarin firma a muro il 21-18. Monza, però, non si arrende: Khotsevich trova l'ace del 22-21 e il muro di Mapelli su Champlin ristabilisce la parità sul 22-22. Si va così ai vantaggi, in un finale combattutissimo, dove è ancora Feral a salire in cattedra con il muro che vale il definitivo 28-26. Cuneo vince il set e trascina la sfida al tie-break.

I numeri del quarto set premiano Cuneo, che chiude con una migliore efficacia in attacco (43% contro il 39% di Monza), ma soprattutto fa la differenza in ricezione: 61% di positività per i piemontesi contro il 35% dei lombardi.

Il tie-break si apre con Cuneo subito avanti sul 2-0, grazie a un'invasione fischiata a Monza. I brianzoli reagiscono e trovano la parità sul 3-3 con un attacco di Beretta, ma l'Acqua Sant'Anna torna a condurre di due lunghezze sul 5-3, approfittando di un errore in attacco di Frascio. Si procede ancora punto a punto e le due squadre arrivano in parità a quota 7, dopo un fallo di portata fischiato a Champlin.

Nella fase decisiva, però, è Monza a trovare lo spunto vincente: l'ace di Petkov vale il break del 10-12, mentre Frascio firma con un altro servizio vincente il match point. Cuneo prova a restare aggrappata alla partita grazie al muro di Mosca su Beretta (13-14), ma è ancora Frascio a mettere a terra il pallone decisivo, chiudendo il tie-break sul 13-15 e consegnando la vittoria alla Vero Volley Monza.

ACQUA SANT’ANNA CUNEO-VERO VOLLEY MONZA 2-3

Parziali (21-25/23-25/25-23/28-26/13-15)

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 5, Feral 31, Mosca 8, Codarin 6, Champlin 10, Poriya 6, Cavaccini (L1), Strehlau 9, Loubeyre (L2), Sala, Volpe. N.e. Coscione, Barberio, Giraudo

Allenatore: Matteo Battocchio – Secondo allenatore: Mauro Rizzo – Aiuto allenatore: Fabio Boris Genre

VERO VOLLEY MONZA: Bonacchi 1, Frascio 27, Petkov 13, Beretta 12, Khotsevich 6, Morazzini (L), Mapelli, Massari, Perin. N.e. Valgiovio, Pesaresi (L2), Ceban.

Allenatore: Massimo Eccheli

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: ric. 61% att. 42%, muri: 12, aces: 5

VERO VOLLEY MONZA: ricezione 44%, attacco 44%, muri 11, aces 6

Arbitri: Dominga e Giardini

Durata set: 26’, 31’, 29’, 36’, 17’– Durata totale: 139’