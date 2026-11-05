Cuneo Volley e Acqua Sant’Anna si incontrano alla StraCôni

Lo sport è un’occasione per incontrarsi, conoscersi e imparare a riconoscere il valore dell’altro. È da questa convinzione che nasce l’appuntamento di venerdì 6 novembre , alle ore 19.30 , presso il salottino del Pala Sant’Anna allestito in Piazza Galimberti a Cuneo alla Stracôni 2026 , dal titolo “La vittoria passa dalla comprensione dell’altro”. Protagonisti della serata saranno l’Head Coach dell’Acqua Sant’Anna Cuneo Matteo Battocchio e il Direttore Generale del Club biancoblù Davide Bima , per un momento di confronto che unirà la dimensione sportiva a quella sociale e istituzionale.

Il titolo dell’incontro trae ispirazione dal claim che accompagna la stagione della prima squadra: “Comprendere l’altro è spostare il mio limite verso la vittoria”. Un messaggio che racconta una filosofia di squadra, ma che trova una naturale sintonia anche con lo slogan scelto per la 43ª edizione della Stracôni, “20.000 Volti di Paripasso”. Due prospettive che si incontrano nella convinzione che il rispetto, l’ascolto e la capacità di valorizzare le differenze siano elementi fondamentali per crescere insieme, dentro e fuori dal campo.

Sarà Matteo Battocchio ad aprire l’incontro, soffermandosi sul significato del claim stagionale e sull’importanza della comprensione reciproca all’interno di un gruppo. A seguire, il tecnico introdurrà la quinta giornata di SuperLega, che vedrà l’Acqua Sant’Anna Cuneo impegnata domenica 8 novembre alle ore 18 al PalaCrisafulli di Pordenone contro la Tinet Prata di Pordenone. La parola passerà poi a Davide Bima, che offrirà una lettura più ampia del tema, portando la visione istituzionale della società e approfondendo il ruolo di un club sportivo nella promozione di valori quali inclusione, rispetto e pari opportunità.

L’appuntamento si inserisce nella più ampia collaborazione tra Acqua Sant’Anna e Cuneo Volley, che trova nella Stracôni un’importante occasione di condivisione con il territorio. Acqua Sant’Anna sarà infatti partner principale della manifestazione e, dal 5 all’8 novembre, animerà Piazza Galimberti con lo Stracôni Hub Pala Sant’Anna, uno spazio dedicato allo sport, alle esperienze e all'incontro. Al suo interno sono in programma lo Speed Job per gli studenti delle scuole superiori, lo Joma Test Day e il Morning Club. Sarà inoltre distribuita una bottiglia Tetra Pak in edizione limitata per celebrare il trentennale dell’azienda, caratterizzata dal progetto grafico “Oltre il respiro” di Giovanna Quaratino.

Ma il dialogo tra Cuneo Volley e il tema “Di Pari Passo” non si fermerà alla Stracôni. Il Club biancoblù ha infatti scelto di dare continuità a questo messaggio anche al palasport, trasformando la partita casalinga di venerdì 20 novembre contro la Rana Verona in un’occasione di sensibilizzazione dedicata alle pari opportunità. Alle ore 20.45, al palasport di San Rocco Castagnaretta, la pallavolo diventerà il palcoscenico di un’iniziativa condivisa con diverse realtà del territorio.