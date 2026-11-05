Autosped BCC: corale nel successo su Friburgo

Quarto successo in altrettanti incontri del Gruppo H di EuroCup Women per l’Autosped BCC, che davanti al pubblico della Nova Arena disputa un incontro solido e concreto contro l’Elfic Fribourg, sin dalla palla a due. Il BCC scava il solco nel primo periodo, resiste ai tentativi di rimonta avversari in una partita che si sviluppa a parziali e accelera in modo decisivo e definitivo nei minuti conclusivi.