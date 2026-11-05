Autosped BCC: corale nel successo su Friburgo
Quarto successo in altrettanti incontri del Gruppo H di EuroCup Women per l’Autosped BCC, che davanti al pubblico della Nova Arena disputa un incontro solido e concreto contro l’Elfic Fribourg, sin dalla palla a due. Il BCC scava il solco nel primo periodo, resiste ai tentativi di rimonta avversari in una partita che si sviluppa a parziali e accelera in modo decisivo e definitivo nei minuti conclusivi.
Prima frazione di gara di grande livello per il BCC, che alza le marce del proprio attacco sin dall’avvio, trovando energia dai rimbalzi d’attacco per scavare subito un gap importante. Il momento favorevole alla squadra allenata da coach Cutugno prosegue per tutto il quarto, chiuso sul punteggio di 26-7. Nel secondo periodo, le distanze tra le due formazioni si mantengono invariate: all’intervallo Autosped avanti 44-24.
Al rientro dagli spogliatoi, le ospiti iniziano con un break di 0-11 che le riporta sotto la doppia cifra di distacco. La reazione del BCC, dopo il time-out, è immediata e veemente: il contro parziale di 11-0 vale il 55-35 del 27’. Nelle battute conclusive della frazione, l’Elfic si riavvicina sino al -16 (59-43) del 30’. Nell’ultima frazione la formazione allenata da Cutugno mantiene un alto livello di pallacanestro e conquista la vittoria per 82-61.
Autosped BCC - Elfic Fribourg 82-61
Parziali (26-7, 44-24, 59-43)
BCC: Carosi 3, Sitku-Varga 8, Conte 9, Pysmennyk 7, Caloro 4, Leonardi 2, Fondren 10, Arado 8, Frustaci 7, Dixon 17, Zanetti ne, Wnorowska 7. All. Cutugno.
Fribourg: Balunga, Van Der Kaaij ne, Martinez S. 5, Popovic, Martinez C. 8, Moix, Holmberg 10, Benjak, Riddick 16, Heard 16, Versakova 6. All. Gaspoz.
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