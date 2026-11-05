Il Derthona riabbraccia Christian Vital: «Grato e motivato per l’opportunità di continuare a crescere insieme al Club»

Derthona Basket comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Christian Vital fino al termine della stagione 2026-27. Per la 29enne guardia statunitense si tratta di un ritorno in maglia bianconera dopo il suo arrivo nell’estate 2024 e le conseguenti due stagioni di fila vissute al Derthona, nelle quali ha realizzato 1293 punti nelle 82 gare giocate (15.8 punti di media) tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Per il newyorkese anche il secondo posto nella classifica cannonieri della scorsa regular season di Serie A con 18.2 punti a partita.

Vital torna a Tortona dopo aver giocato la prima parte dell’attuale stagione in Cina agli Zhejiang Golden Bulls. Il suo arrivo è in programma nella mattinata di domani.

Dichiarazioni

Il Presidente Marco Picchi: «Al di là delle nostre difficoltà attuali, il mercato talvolta offre delle occasioni che bisogna saper cogliere. Vital al Derthona Basket non è un giocatore qualsiasi, il suo legame con il Club e con tutti i tifosi rappresenta un valore aggiunto che siamo felici di ritrovare al nostro fianco anche in questa stagione.»

«È stata un’operazione rapidissima, finalizzata in poche ore dopo che Christian ha concluso la sua esperienza in Cina. È stata decisiva la volontà del ragazzo insieme al diretto intervento del dottor Gavio che ha voluto regalare a tutto il popolo bianconero la gioia di rivedere Vital con la canotta bianconera. Siamo veramente felici e non vediamo l’ora di rivederlo in campo.»

Christian Vital: «Sono grato e motivato per l’opportunità di continuare a crescere insieme al Derthona. Le nostre esperienze, le lezioni imparate e i momenti vissuti parlano da soli. L’intera dirigenza ha accolto con favore l’idea di un “ritorno” e, non appena ho iniziato a ripensare a come si è conclusa la scorsa stagione, ho capito che ci eravamo guadagnati un’altra possibilità di lottare per vincere. La Eurocup sarà una nuova esperienza per me, ma so che i compagni di squadra mi aiuteranno ad adattarmi. Durante tutta la scorsa stagione è stato chiaro per la nostra organizzazione quale immagine volessimo dare di noi e quali fossero gli obiettivi per i quali stavamo lavorando. Direi che ora tutto è ancora più chiaro e che questi obiettivi sono ancora in linea con i miei.»