La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 prepara il match con Vallefoglia

L’incontro che segna il giro di boa del girone d’andata della LVF A1 Fineco mette sulla strada della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Si gioca al PalaFenera sabato 7 novembre con fischio d’inizio alle ore 19,30.

Questo secondo impegno casalingo consecutivo delle biancoblù è un importante scontro diretto fra due squadre appaiate in classifica al terzo posto a quota 14 punti. Nelle prime sei giornate Chieri e Vallefoglia hanno compiuto un percorso molto simile contraddistinto da quattro vittorie da 3 punti (sconfiggendo entrambe Brescia, Cuneo e Talmassons), una vittoria al tie-break (entrambe contro Scandicci) e una sconfitta per 0-3 (entrambe contro Conegliano). Ci sono tutte le premesse per un incontro combattuto dove a fare la differenza potrebbero essere pochi particolari.

I precedenti fra i due club sono in tutto 11, con 9 vittorie e 2 favore di Chieri. Tre le ex, tutte nel roster marchigiano: Chiara De Bortoli, Alexandra Frantti e Loveth Omoruyi.