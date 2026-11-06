Hitball, il punto sui campionati di Serie A1 e A2

Dall'avvio dei campionati, lo scorso 11 ottobre, sono trascorse quasi quattro settimane. Le Serie A1 e A2 iniziano a delineare i primi equilibri, tra squadre ancora imbattute, esordi convincenti e risultati inattesi. Ecco il quadro aggiornato delle due categorie, con un approfondimento sui risultati più recenti e sui prossimi incontri.

SERIE A1 - LAB SHOW, RED DEVILS FANNO DUE SU DUE

Prosegue la Serie A1, tra conferme e primi riscatti. I Red Devils conquistano la seconda vittoria consecutiva, i Sotomayor si sbloccano al termine di una sfida combattutissima, mentre i Lab To Hit esordiscono con una prestazione convincente.

I Sotomayor trovano finalmente i primi tre punti, superando i Pazzeschi per 76-75 in un incontro deciso soltanto nelle battute finali. Dopo una prima parte equilibrata, i Pazzeschi erano riusciti a costruire un piccolo vantaggio, ma i Soto hanno reagito fino al sorpasso decisivo. Protagonisti Gabellini con 22 punti e Rovai con 20, mentre ai Pazzeschi non sono bastati i 19 di Rigoni e i 14 di De Rosa. Un successo che dà fiducia ai Soto dopo due sconfitte iniziali e lascia qualche rimpianto agli avversari, fermati dopo la vittoria dell’esordio.

Prosegue la corsa dei Red Devils, che dopo aver battuto i Flamurtari superano anche i Sunknights per 97-80. Una partita condotta praticamente dall'inizio alla fine, con un margine progressivamente aumentato e difeso anche di fronte al tentativo di rimonta degli avversari. A trascinare i Red Devils sono stati Simini, autore di 25 punti, e Garrone con 23, ben supportati da Delgrosso (17). Per i Sunknights, all'esordio stagionale, buone prestazioni di Violetto e Casali, rispettivamente con 20 e 18 punti.

Debutto da incorniciare per i Lab To Hit, che travolgono i Flamurtari per 100-70. Dopo un avvio equilibrato, i campioni della stagione regolare in carica hanno preso progressivamente il largo, chiudendo con trenta punti di vantaggio. Sugli scudi Pistidda, autore di ben 43 punti, accompagnato dai 20 di Cardinali e dai 14 di Rigardo. Dall'altra parte, Evangelista si conferma il principale riferimento offensivo dei Flamurtari con 33 punti, insufficienti però per evitare la seconda sconfitta consecutiva.

Come evidenziato anche da Hitball News&More, prende intanto forma la classifica marcatori, guidata da Biglino degli Evolution con 90 punti, seguito da Evangelista (78) e Marchitelli dei Trefferspan (66). Da segnalare Pistidda, già nella top ten grazie ai 43 punti realizzati nell'unica partita disputata.

Domenica 8 novembre la Serie A1 tornerà protagonista con quattro incontri alla HitBall Arena. Si partirà con Pazzeschi-Genova Hit Ball, seguita da Flamurtari-Trefferspan, con due squadre ancora alla ricerca dei primi punti. I Sunknights proveranno poi a riscattarsi contro i Lab To Hit, mentre a chiudere la giornata sarà il confronto tra Red Devils e Piccolo Club.

Il calendario proseguirà con Lab To Hit-Sotomayor il 13 novembre, Sunknights-Genova il 15, Trefferspan-Red Devils il 19 e Sunknights-Pazzeschi il 20.

Gli Evolution restano al comando, i Red Devils continuano a convincere e i Lab To Hit si presentano con una vittoria di peso. Le prossime giornate potranno ridisegnare gli equilibri della classifica.

SERIE A2 - BK IN RIMONTA, BARONE NON PERDONA

Le ultime due settimane di A2 hanno regalato cinque partite interessanti, tra vittorie importanti e squadre ancora alla ricerca della giusta continuità.

I Pellegrini Venaria reagiscono alla sconfitta con i Bioghettyson superando lo Sporting Team Next Gen per 81-59. Dopo un primo tempo equilibrato, i venariesi allungano nella ripresa, concedendo appena 15 punti. Barone è il protagonista con 33 punti; per lo Sporting, Pajno ne realizza 21.

Successo in rimonta per gli Sheet, che superano gli Skoppiati 80-72. Dopo un avvio favorevole agli avversari, Salusso (23 punti) e compagni cambiano passo. Tra gli Skoppiati il migliore è Cacioli, con 21 punti.

Gli Hocheti Pokety si impongono 83-71 sui Bioghettyson in casa Polaris. La squadra dei Leoni sembra aver sofferto le caratteristiche del campo. Per i vincitori spiccano i 23 punti di Dastrù e i 18 di Santangelo e Rutigliano. Tra i Bioghettyson, Borca chiude a 24 punti, risultando il miglior marcatore dell'incontro al suo esordio in A2.

Gli Hocheti affrontano poi gli All Blacks, al loro esordio stagionale. A conquistare la vittoria è proprio la squadra di D'Oria, che si impone 72-55. Bacchini realizza 14 punti, mentre per gli Hocheti Dastrù è ancora il miglior marcatore con 18.

Infine, i Black Knights superano gli Skoppiati 76-57. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio (19-23), i Black Knights confermano la loro capacità di recuperare: con un secondo parziale da 38 punti ribaltano la gara. Bragagnolo guida i suoi con 22 punti; tra gli Skoppiati, Francabandiera ne segna 18.

Tra gli appuntamenti segnalati da Hitball News&More spicca il confronto di domenica 8 novembre all'HitBall Arena tra Igadan e Black Knights (ore 18:50). I cavalieri, ancora imbattuti, cercano un'altra conferma, mentre la squadra di Zanetti punta a conquistare le posizioni di vertice della classifica.