Acqua Sant'Anna Cuneo a Prata di Pordenone per ripartire

Un giorno per rifiatare, un altro in palestra e poi la partenza per il Friuli. Settimana intensa per l'Acqua Sant'Anna Cuneo, attesa domenica 8 novembre alle 18 al PalaCrisafulli per la sfida contro la Tinet Prata di Pordenone, valida per la quinta giornata di andata della SuperLega.

I biancoblù arrivano all'appuntamento dopo il tie-break perso in casa contro Vero Volley Monza, una partita che ha lasciato qualche rimpianto, soprattutto per le occasioni non sfruttate. Per Cuneo si tratta della quarta gara consecutiva disputata al quinto set: sono già 19 i parziali giocati dall'inizio del campionato. Una situazione che si contrappone a quella dei friulani, che in settimana hanno potuto beneficiare di un turno di riposo, con il recupero della partita contro Padova rinviato a lunedì 16 novembre alla Kioene Arena.

Il tecnico Matteo Battocchio non nasconde le difficoltà emerse nell'ultima prestazione: «Abbiamo giocato male e interpretato altrettanto male la partita, soprattutto dal punto di vista tattico e del nostro gioco. Il sistema muro-difesa non ha funzionato e non siamo riusciti a essere aggressivi, subendo invece quella degli avversari».

Per l'allenatore, tuttavia, la sconfitta rappresenta anche un passaggio nel percorso di crescita di un gruppo ancora in formazione: «Una prestazione non definisce quello che sei e la qualità del lavoro che stai facendo. Dobbiamo costruire la nostra identità e arrivare alla post season con un'impronta ben salda, sapendo quali sono le cose su cui dobbiamo lavorare e quelle sulle quali essere molto meno indulgenti con noi stessi».

L'obiettivo immediato è presentarsi a Prata con un approccio differente, sia dal punto di vista emotivo sia soprattutto nella qualità della pallavolo espressa. «Servirà una partita con un approccio completamente diverso. Prima di tutto per quanto riguarda la pallavolo giocata, l'aspetto tattico e la qualità del nostro gioco. Sarà una gara tosta e complessa: loro sono una squadra molto aggressiva, che spinge», spiega Battocchio.

La Tinet Prata di Pordenone è una delle novità di questa SuperLega. La formazione friulana ha conquistato la promozione nella massima serie nella scorsa stagione, riportando il Friuli Venezia Giulia nel campionato di A1 dopo 22 anni. In estate la società del presidente Maurizio Vecchies ha rinnovato profondamente il roster e affidato la panchina a Simone Di Tommaso, ex Pineto.

Il sestetto friulano può contare su Alberini in regia, Klets opposto, D'Heer e Larizza al centro, Bergmann e Marttila in banda, con Toscani libero.

Non ci sono ancora precedenti tra le due squadre in SuperLega, ma i confronti nelle precedenti stagioni di Serie A2 sono stati 13, con otto vittorie di Prata e cinque di Cuneo. Le formazioni si sono inoltre affrontate in un'amichevole disputata a Biella, vinta al tie break da Cuneo.

Battocchio invita i suoi a ripartire anche dagli aspetti positivi mostrati nelle ultime gare, in particolare dalla capacità di restare in partita e reagire nei momenti difficili. «Siamo una squadra che non muore mai. Dobbiamo ripartire da questa caratteristica e poi andare a giocare a pallavolo. E divertirci», conclude il tecnico.

L'appuntamento è per domenica 8 novembre alle 18 al PalaCrisafulli di Prata di Pordenone. La partita sarà trasmessa in diretta su VBTV.

È aperta la prevendita per Cuneo-Verona

Nel frattempo è già attiva la prevendita per la gara casalinga contro Rana Verona, anticipo della sesta giornata di andata, in programma venerdì 20 novembre alle 20.45. Per l'Acqua Sant'Anna Cuneo sarà l'occasione di tornare davanti al proprio pubblico per un nuovo grande appuntamento di SuperLega.

I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Liveticket e in presenza presso il negozio Energia Pulita, in corso Nizza 29 a Cuneo, durante i normali orari di apertura.