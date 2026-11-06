BEA Chieri: successo per la Campagna Abbonamenti, 152 tagliandi sottoscritti

La Campagna Abbonamenti Don’t worry, BEA happy! per le gare casalinghe della Prima Squadra maschile BEA Chieri, impegnata nel campionato di Serie C Nazionale 2026-2027, si è ufficialmente chiusa nei giorni scorsi con 152 tagliandi sottoscritti. Un numero che, ancora una volta, conferma il grande calore del pubblico Arancione, sempre pronto a supportare i Leopardi al PalaGialdo di Chieri.

La società ringrazia tutti coloro che hanno aderito alla Campagna Abbonamenti. Commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne: «Coinvolgere ogni settimana centinaia di atleti, bambini, ragazzi, adulti, famiglie per le gare della nostra Prima Squadra è una tradizione consolidata, che ci rende sempre più orgogliosi. Il nostro è un pubblico trasversale che, stagione dopo stagione, sempre più ci sostiene e supporta. Continuano a riconoscerlo anche i nostri avversari e, questo, per noi è motivo di doppia soddisfazione. Soprattutto con la nostra Prima Squadra, continuiamo il nostro Progetto di aumentare sempre di più la cultura cestistica del territorio».

Per chi non ha sottoscritto l’abbonamento, resta la possibilità di acquistare i biglietti per le singole gare direttamente al botteghino del PalaGialdo, prima dell’inizio di ogni partita casalinga.