Dodecarun: a Borgosesia la sfida entra nel vivo

Tre tappe alla conclusione, e la sfida a tre per conquistare la seconda edizione del Dodecarun è ancora aperta. Domenica 29 novembre si riparte da Borgosesia , e dal cross. Va infatti in scena la quarta edizione del Trofeo Mario Frova , organizzato dal GSA Valsesia . La gara – che per le categorie interessate al circuito si svolgerà su un tracciato di 6 chilometri per gli uomini e di 4 per le donne – faceva parte del programma Dodecarun anche nel 2025.

«Lo scorso anno il riscontro è stato ottimo, e per questo abbiamo rinnovato la collaborazione con entusiasmo», commenta Claretta Miglio, responsabile del GSA Valsesia per le categorie giovanili. Nel 2025 si imposero la giovane junior Silvia Signini e Francesco Carrera, poi vincitore del circuito Dodeacrun, che si impose davanti agli atleti di casa Nicolò Fontana e Francesco Guglielmetti.

Il Trofeo Frova è particolarmente attento ai giovanissimi. «Mario era un nostro atleta e un nostro dirigente – dice ancora Miglio – ed è sempre stato in prima linea nel lavoro per la formazione del nostro vivaio. Quando abbiamo deciso di organizzare una gara per ricordarlo, ci è sembrato giusto dare spazio a tutte le categorie, a partire dagli esordienti». La manifestazione di domenica – oltre che come 19esima tappa del circuito Dodecarun - sarà valida anche come prova unica del Campionato di Società giovanile per le province di Vercelli e Biella.

Il programma, oltre alle gare giovanili che prenderanno il via alle 11.30, prevede la partenza della prova femminile alle 9.30 e dela gara maschile alle 10. Il ritrovo degli atleti è presso la pista di atletica “Gianluca Buonanno” di viale Varallo, a Borgosesia.

Questa la classifica del circuito Dodecarun dopo 18 prove:

Uomini. Massimo Bono (Robbiese) 614, 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 596, 3. Laratore (Roata Chiusani) 580, 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 446, 5. Zamuner (Atl. Santhià) 321, 6. Aimar (Atl. Pinerolo) 309, 7. Agoglia (Brancaleone) 298, 8. Chiabrera (Brancaleone) 260, 9. Castellino (Roata Chiusani) 242, 10. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 230, 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212, 12. Murgia (Bio Correndo Avis) 210, 13. Molinari (Trinese) 200, 14. Galati (Atl. Novese) 186, 15. Demetri (Atl. Alessandria) 159.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone) 733 punti, 2. Laino (Brancaleone) 628, 3. Cavalieri (Sisport) 532, 4. Rabbia (Brancaleone) 529, 5. Di Salvo (Roata Chiusani) 490, 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 453, 7. Sulis (Brancaleone) 391, 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 316, 9. Villabruna (Trinese) 284, 10. Azeroual (Atl. Alessandria) 271, 11. Giusto (Atl. Pinerolo) 225, 12. Giovine (Brancaleone) 221, 13. Marchisa (Atl. Alessandria) 185, 14. Spadafora (Pont-Saint-Martin) 158, 15. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 138.

Categorie

Uomini. JPSM: 1. Aimar 276, 2. Arseniato 216, 3. Galati 204. SM35: 1. Riva (Swatt Club) 262, 2. Zottarelli (Atl. Alessandria) 214, 3. Zerbo (Atl. Novese) 200. SM40: 1. Caresio 722, 2. Demetri 194, 3. Martinotti (Run of Made) 206. SM45: 1. Laratore 744, 2. Arnaudo 546, 3. Salavastru (Brancaleone) 262. SM50: 1. Bono 900, 2. Agoglia 710, 3. Cena 520. SM55: 1. Zamuner 572, 2. Bocchio (Atl. Novese) 376, 3. Piras (Cogne) 330. SM60: 1. Murgia 626, 2. Cantarelli. SM65: 1. Castellino 690. SM70: 1. Molinari 656. SM75+: 1. Loro (Bairese) 180.

Donne. JPSF: 1. Chiabrera 820, 2. Cavalieri 500, 3. Azeroual 238. SF35: 1. Lenti (Frecce Bianche) 282, 2. Spadafora 196, 3. Chirila (Tapporosso) 160. SF40: 1. Ricaldone 318, 2. Marchisa 196, 3. Mates (Giannonerunning) 226. SF45: 1. Laino 708, 2. Brunchi (Brancaleone Asti) 258, 3. Tomasova (Atl. Santhià) 178. SF50: 1. Giusto 572, 2. Albertone (Olimpia Runners) 296, 3. Leone (Olimpia Runners) 226. SF55: 1. Rabbia 858, 2. Mocci 608, 3. Bruno (Runcard) 420. SF60: 1. Di Salvo 768. SF65: 1. Sulis 872. SF70: 1. Carchedi (Brancaleone) 356. SF75: 1. Stefani (Baudenasca) 174.

