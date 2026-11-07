Reale Mutua, a Cremona per allungare la striscia vincente

La formazione torinese arriva a Cremona sull’onda d’entusiasmo che ha caratterizzato questo sorprendente avvio di stagione, con cinque vittorie consecutive (l’ultima mercoledì contro Montecatini) che hanno portato i gialloblù nella zona alta della classifica, nel gruppetto appaiato in terza piazza. La trasferta di Cremona rappresenta un nuovo esame di maturità, soprattutto sotto il profilo mentale. Dall'altra parte del campo ci sarà l'unica squadra ancora senza vittorie in campionato, con un bilancio di 0-7 che però non deve trarre in inganno sulle difficoltà che si possono nascondere al PalaRadi. La Juvi ha spesso giocato partite equilibrate, cedendo quasi sempre con margini limitati (scarto medio di 6.7 punti), e scenderà in campo con voglia di sbloccare finalmente la propria stagione. Per la Reale Mutua sarà fondamentale non lasciarsi condizionare dalla classifica e mantenere l'atteggiamento, l'intensità e la concentrazione che hanno caratterizzato le ultime prestazioni.

Coach Paolo Moretti presenta così la trasferta: «Dopo la partita di mercoledì contro Montecatini, ci prepariamo ad affrontare la trasferta di Cremona, una tappa alla quale tengo particolarmente il mio passato da allenatore della Juvi, del quale ho ricordi positivi. Sono molto felice di poter ritrovare tante persone care e amici veri. Per quanto riguarda la partita, troveremo una squadra affamata di vittorie, che in questo inizio di stagione ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. Proprio per questo ci aspettiamo tante difficoltà, legate soprattutto alla grande motivazione con cui la formazione di coach Cardani scenderà in campo. Dovremo essere bravi a contrastare il talento degli esterni e la fisicità dei lunghi, portando sul parquet quanto di buono abbiamo mostrato nelle ultime uscite».

Tra le note positive della vittoria contro Montecatini c'è stata anche la prestazione di Thiago Villar Cristobo, protagonista della miglior prova realizzativa della sua giovane carriera in Serie A2 con 13 punti. Un risultato che testimonia il progressivo ambientamento nella categoria del classe 2006.

Villar Cristobo guarda così alla sfida di domenica: «Ci aspettiamo una partita complicata contro una squadra che, al di là dei risultati ottenuti finora, ha tutte le qualità per competere. Credo che la chiave sarà mantenere la nostra identità, scendendo in campo con la giusta energia e aggressività. Dovremo offrire una prestazione solida. Come squadra stiamo attraversando un buon momento e gli ultimi risultati ci hanno dato fiducia, ma siamo consapevoli che ogni partita fa storia a sé. Per questo affronteremo la trasferta con grande ambizione».

GLI AVVERSARI | FERRARONI JUVI CREMONA

La Ferraroni Juvi Cremona, guidata da coach Luca Cardani, è momentaneamente fanalino di coda del campionato, unica squadra ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Un bilancio di 0-7 che, tuttavia, non rispecchia pienamente le prestazioni della formazione lombarda, spesso capace di rimanere per larghi tratti in partita contro avversarie di valore, senza però riuscire a trovare la necessaria concretezza nei momenti decisivi. La Juvi è già intervenuta sul proprio organico per far fronte agli infortuni di Facundo Corvalan e Lorenzo Maspero, indisponibili anche domani, inserendo il playmaker americano Justin Robinson, ex Roseto, chiamato a garantire qualità e capacità di gestione in regia. Al suo fianco nel reparto esterni c’è Eric Reed Jr., principale riferimento realizzativo della squadra con circa 15 punti di media a partita. Attorno ai due americani, Cremona dispone di un gruppo che fa della fisicità e dell'energia alcune delle proprie caratteristiche principali, pur incontrando invece alcune difficoltà in termini di spaziature e pericolosità dall’arco (16° posto per percentuale da tre punti con il 30%). Simon Anumba rappresenta un elemento importante per gli equilibri del quintetto, grazie al contributo difensivo e alla capacità di incidere con energia. Sotto canestro spicca l'esperienza dell'ex gialloblù Davide Bruttini, lungo dal ricco vissuto e protagonista di importanti successi nel corso della propria carriera. A completare il reparto interno: Simone Barbante, lungo che ama aprire il campo e rendersi pericoloso dalla distanza; Alexander Cicchetti, giocatore concreto e fisico vicino a canestro, e Ursulo D'Almeida, che aggiunge atletismo ed intensità. A completare le rotazioni sugli esterni ci sono anche Alberto Conti, veterano di diverse stagioni in B Nazionale, e il classe 2004 Marco Restelli.

DIRETTA STREAMING

La sfida tra Ferraroni Juvi Cremona e Reale Mutua Basket Torino, in programma domenica 8 novembre alle ore 18.00 al PalaRadi di Cremona, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.