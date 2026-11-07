La Bertram ospita la capolista Treviso: “Sarà una lotta, dobbiamo farci trovare pronti”

Provare ad interrompere la striscia di sconfitte in campionato di fronte ad una delle tre attuali capolista. È l’obiettivo di domani della Bertram Derthona Tortona nella settima giornata di regular season del campionato di LBA Serie A SisalClub. Alle ore 17:30 di domenica 8 novembre gli uomini allenati da Mario Fioretti sfideranno alla Nova Arena la Nutribullet Treviso, che con le sue 5 vittorie nelle prime 6 giornate e il primato in classifica sta facendo vivere al club veneto il miglior periodo di sempre nel massimo torneo nazionale.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LBATV.

Come arrivano le due squadre?

La sconfitta a pochissimi secondi dal termine dell’overtime nella sfida di mercoledì a Lubiana in BKT EuroCup non ha aiutato a risollevare l’attuale periodo della squadra bianconera. In campionato l’ultimo ko ad Udine (86-77) ha fatto rimanere a 2 i punti in classifica, frutto del successo interno della prima giornata con Verona. Stamattina c’è stato il primo allenamento con la squadra di Christian Vital, ma la guardia americana - tornata al Derthona dopo il precedente biennio in maglia bianconera e la breve parentesi in Cina della corrente stagione - non potrà essere schierata già con Treviso per l’impossibilità di tesserarla in tempo.

Treviso, prima in classifica a quota 10 punti con Virtus Bologna e Napoli, potrà disporre di tutte le sue frecce, comprese due note conoscenze dell’ambiente tortonese, JP Macura, al Derthona nelle prime due stagioni di Serie A del Club e terzo marcatore dell’attuale torneo con 20.8 punti di media, e Brekkott Chapman, che con i Leoni ha vissuto la scorsa stagione ed è ora il quarto miglior rimbalzista della Serie A (7.7). La Nutribullet del coach argentino Marcelo Nicola, riconfermato dopo la salvezza strappata l’anno scorso, ha conosciuto solo vittorie finora tranne nella trasferta contro una squadra di Eurolega come Milano (106-77) e cavalca un’onda di tre successi tra Udine (102-86), il blitz al supplementare a Venezia (97-89) e la scorsa uscita in casa con Reggio Emilia (81-68).

I precedenti

Molto favorevole a Treviso il parziale dei confronti con il Derthona in Serie A. Le due squadre si sono sempre affrontate nei precedenti cinque anni bianconeri nel massimo campionato e il bilancio è di 8 vittorie a 2 per i trevigiani, tutte a livello di regular season. I veneti hanno avuto un record nettamente a loro favore anche in trasferta (4-0) quando le sfide casalinghe del Derthona si giocavano ancora al PalaFerraris di Casale Monferrato, prima del successo bianconero nell’unica sfida giocata alla Nova Arena, il 107-95 del 12 ottobre 2025, storica data del debutto in una gara ufficiale della formazione tortonese nel suo nuovo palazzetto. Nell’ultimo confronto del 4 aprile scorso al PalaVerde, successo dei padroni di casa per 91-86.

La preview di Iacopo Squarcina

«Affrontiamo una squadra in grande salute, che gioca a grande ritmo e con enorme fiducia», è l’inizio della presentazione della sfida da parte dell’assistant coach tortonese. «Treviso ha tre giocatori che stanno facendo un campionato enorme: Macura, che per me è l’MVP della stagione fino ad oggi, Russell, che vale altrettanto, e Cappelletti, che si sta dimostrando un giocatore chiave e un handler di altissimo livello. Tra gli altri, Chapman e il resto dei lunghi stanno dando un contributo notevole a livello di fisicità, presenza e rimbalzi su entrambi i lati del campo.»

«Sarà fondamentale limitare la capacità di creare tiri e gioco dei loro piccoli e andare a rimbalzo in cinque, limitando le loro seconde chances. In attacco abbiamo l'urgenza di ritrovare fiducia, alzando le nostre percentuali e continuando a migliorare nel condividere il pallone con la giusta aggressività. Sarà importante riuscire ad entrare in area più volte possibile, non solo per finire con tiri a più alta percentuale, ma anche per crearne altri di qualità da fuori. Sarà una lotta e dobbiamo farci trovare pronti.»

Buon Compleanno, Derthona Nato il 1° novembre 1955, la gara con Treviso darà modo di festeggiare con il pubblico amico il 71° compleanno del Club bianconero. Per l’occasione saranno presenti diverse decine di Derthona Legends, ex giocatori, giocatrici, coach e dirigenti che hanno contribuito a scrivere la storia dei Leoni. Durante l’intervallo sfileranno in campo per un saluto.

Navette Come in ogni sfida casalinga saranno messe a disposizione navette gratuite per raggiungere più comodamente la Cittadella dello Sport dal centro cittadino di Tortona. Le partenze delle due navette previste dal Movicentro adiacente la stazione ferroviaria partiranno al solito due ore prima dell’inizio gara, alle 15:30, con cadenza ogni dieci minuti e ultima partenza fissata alle 17:30, e faranno una fermata a Piazza Allende (lato Corso Cavour) prima di raggiungere la Nova Arena. Per il ritorno a percorso inverso a fine gara, le navette partiranno dalla Cittadella dalle ore 19:30, con ultima partenza in programma alle 20:30.