Reale Mutua Torino ’81 Iren, seconda vittoria consecutiva: Monza ko

LA PARTITA

Inizia il match e la Torino ’81 passa subito in vantaggio con Ettore Novara, ma il Monza reagisce con Mazza. I gialloblù accelerano e realizzano l’1-4 con Colombo, Lisica e Tononi. I padroni di casa provano a rientrare in partita con Mazza, ma Ettore Novara non ci sta e riporta i suoi sul +3. Il Monza segna il 3-5 con Bestetti, Ettore Novara ristabilisce le distanze, ma è ancora Riccardo Bestetti a trovare il -2. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco con la Reale Mutua Torino ’81 Iren che aumenta il proprio vantaggio con Lisica dal perimetro, ma il Monza segna il 6-7 con Mazza e Vignati. I ragazzi di Ivan Vuksanovic rialzano la testa con la rete di Colombo in superiorità numerica ed Ettore Novara per il 6-9. I lombardi rispondono con Ongaro, ma il solito Ettore Novara e Tononi siglano il 7-11. I ragazzi di Ingegneri trovano la rete del 9-11 con Celli e Riccardo Bestetti, ma la Torino ’81 fa il 9-12 con Colombo al termine del secondo tempo.

Al cambio vasca il Monza accorcia con Celli e Ongaro, ma Tononi, Lisica e Paletti segnano i gol dell’11-15. I ragazzi di Ingegneri fanno il 12-15 con Maricone in superiorità numerica, Paletti ed Ettore Novara realizzano il +5, ma Rovis, Mazza e Mungo trovano il 15-17. Si rientra in acqua per l’ultima frazione di gioco con Falaschi, Ettore Novara e Tononi che allungano sul 15-20. I gialloblù continuano ad attaccare e segnano il +6 con Ettore Novara, il Monza reagisce con la rete di Celli, ma è ancora la Torino ’81 a realizzare il 16-23 con le reti di Ettore Novara e Lisica. Allo scadere del match i lombardi segnano il 18-23 con la doppietta di Matteo Bestetti che chiude la sfida.

LE ANALISI

Le parole di Ivan Vuksanovic al termine dell’incontro: «È stata una partita combattuta, come ci aspettavamo, contro una squadra che ha confermato il carattere e la determinazione già mostrati nella prima giornata. Nonostante il loro entusiasmo e il sostegno del pubblico, siamo stati bravi a mantenere sempre il controllo del risultato, conservando il vantaggio per tutta la partita. Non è stata una vittoria semplice, ma proprio per questo assume valore. Abbiamo saputo gestire i momenti della gara, mantenere la giusta lucidità e portare a casa un risultato importante!».

IL TABELLINO

NC MONZA – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 18-23

Parziali (4-6; 5-6; 6-5; 3-6)

NC MONZA: Rossa, Bommartini, Vignati 1, Rovis 1, M. Bestetti 2, Mazza 4, Mungo 1, Maricone 1, Montrasio, Celli 3, Sarnataro, Pinca, Vezzoli, R. Bestetti 3, Ongaro 2. All. Ingegneri.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 4, Falaschi 1, Tononi 4, Coccia, Ermondi, Volpe, E. Novara 9, Paletti 2, G. Novara, Aichino, Colombo 3, A. Romeo, L. Romeo, Nestorovic. All. Vuksanovic.

GLI ARBITRI: RONDONI - ROGONDINO

LE NOTE: Usciti per limite di falli Bommartini (M), Maricone (M) e Falaschi (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Monza 6/15 + un rigore e Reale Mutua Torino ’81 Iren 4/8 + un rigore.